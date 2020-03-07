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MLB／前太空人投手麥克休 後悔未阻止偷暗號
昨天以一年60萬美元的合約加盟紅襪隊，前太空人隊投手麥克休（Collin McHugh）今天向媒體吐露心聲，後悔在2017、2018年偷暗號弊案發生時，自己沒有挺身而出。
麥克休表示：「當我站在2017年面對我們的投手立場想，我們的打者在那年把他們打得很慘，這筆帳很難算了，我感同身受，也理解他們的怒氣，我知道上場之後感覺對方知道你的暗號的感覺，感覺很孤獨。」
32歲的麥克休在2014年到2019年都效力於太空人隊，完整參與偷暗號時期，他認為投手群應該阻止球隊繼續偷暗號發生，「現在回想，我不知道作為投手能做些什麼，這不是我們擅長的領域，但或許我們應該團結起來，想辦法阻止。」
另一方面，麥克休也表示，當時太空人投手被灌輸的觀念是「其他人也有在偷太空人隊的暗號」。
麥克休在2015年曾寫下單季19勝的成績，去年先發八場，拿下三勝四敗，防禦率6.37，也在牛棚出賽，紅襪隊由於當家王牌塞爾（Chris Sale）手肘傷勢疑慮，不得不先找備案，但麥克休的手臂傷勢仍在復原中，恐怕趕不上開季。
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