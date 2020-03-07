MLB／西雅圖時報預測水手開季名單 陳偉殷未上榜

「西雅圖時報」預測開季26人名單，不過台灣左投陳偉殷無論是在第五號先發，或者牛棚投手群皆榜上無名，反而是日本投手平野佳壽被認為能搶下牛棚一席之地。

長期為「西雅圖時報」主跑水手新聞的記者迪維許（Ryan Divish），評選出心目中的開季26人名單，先發輪值以岡薩雷斯（Marco Gonzales）為首，菊池雄星掛名第二號先發，接下來為葛瑞夫曼（Kendall Graveman）以及謝菲爾德（Justus Sheffield）。

至於尚未定案的第五號先發，迪維許認為沃克（Taijuan Walker）有機會出線，不過前兩年傷兵纏身的他，春訓至今一場未投，有趕不上開季的可能，因此農場第八號新秀鄧恩（Justin Dunn）成了備案。

迪維許也預測出八名能在大聯盟開季的牛棚投手，陳偉殷一樣未獲青睞，而是由平野佳壽和艾德華茲（Carl Edwards Jr.）、艾爾塔維拉（Dan Altavilla）、馬吉爾（Matt Magill） 、圖伊瓦拉拉（Sam Tuivailala）、史萬森（Erik Swanson）、吉爾布（Taylor Guilbeau）、柯特斯（Nestor Cortes）一起獲得提名。

迪維許提及，水手牛棚沒有太多選擇權可運用，只有史萬森、吉爾布和柯特斯還有下放小聯盟的空間，其他人選都必須通過指定轉讓，因此調度的彈性不大。