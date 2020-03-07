MLB／佛心葉力奇 延遲付款為了讓釀酒人有薪資彈性

葉力奇（Christian Yelich）和釀酒人簽下七年1億8850萬美元的延長合約，加上原本剩下的兩年合約，現年28歲的他幾乎宣告會一路在密爾瓦基待到退休，他在記者會上也表明，「當我說想要在這裡結束生涯時，我是認真的，我從來沒有去其他地方打球的想法。」

和一年前才從天使拿到10年3.6億美元延長合約的美聯MVP楚奧特（Mike Trout）相比，葉力奇不僅物美價廉，還願意讓釀酒人延後支付其中的2800萬美元，原因是他希望每年撥出400萬美元薪水，讓釀酒人有經濟餘力去追求其它球員支援戰力。

「人們總是會說萬一，問我是不是有錢不拿，我比賽是為了贏球，能待在我覺得舒服的地方，我再開心不過了，從我來到這第一天開始就很棒，感覺好像我天生適合這裡，感覺對了。」葉力奇說道。

和釀酒人簽下長約之前，葉力奇向經紀人表示不用逃脫權，且要求完整的不可交易條款，另外他也跟身為前任看板球星的隊友布勞恩（Ryan Braun）交換過意見，「我們關係很好，他給我許多意見，我生涯都待在釀酒人，也為球隊做出許多了不起的貢獻，帶給我啟發。」