MLB／新冠肺炎虛驚一場 達比修有模擬賽三局飆6K

在新冠肺炎（COVID-19）的陰影下，小熊隊日籍投手達比修有採取極端的防備措施，出現咳嗽症狀就避免與球隊接觸，直到證明虛驚一場，今天才重回投手丘，在模擬賽中練投三局。

達比修有說：「我從兩天前開始咳嗽，感覺跟平常不太一樣，我需要確定自己狀況好不好，如果我有新冠肺炎之類的感染，我可不想到球隊裡，散播給其他人，這樣可不好，對吧？」

達比修有從3月5日練習完開始咳嗽，直到6日都還有點咳嗽加打噴嚏，所以他先跟球團聯絡，最後與隊醫約在停車場見面，一起前往醫生診所檢查，經過兩名醫生的診斷後，確定並非感染新冠肺炎或流感。

大聯盟球隊春訓所在的佛羅里達州跟亞利桑那州都出現新冠肺炎確診案例，大聯盟也不得不小心謹慎，如果真的爆發疫情，可能不少賽事都得被迫取消或是採取無觀眾比賽。

達比修有今天在模擬賽第一局送出三次三振、一次四壞，第二局兩出局後測試二壘有人狀況，結果被蘇薩（Steven Souza Jr.）敲出左外野全壘打，最後送出三振，接下來面對三名打者，送出兩次三振，一次失誤上壘，就結束模擬賽練習，總計用了47球，有31顆好球。

達比修有表示：「每次投實戰打擊練習或是模擬賽，感覺都怪怪的，因為沒有加油聲，所以很難進入狀況，沒有腎上腺素啊。」不過他認為今天投起來感覺不錯，速球、變化球都很滿意，只有控球稍微有點落差，但也已經夠好。