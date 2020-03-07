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MLB／賈吉肋骨疲勞性骨折 不排除開刀根治

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

身體亮紅燈的洋基重砲賈吉（Aaron Judge）在經過一連串檢查後，終於找出病因，由總教練布恩（Aaron Boone）今天宣布，賈吉右肋骨出現疲勞性骨折，接下來兩周維持休兵觀察，不排除手術解決病根。

賈吉因右胸及肩膀痠痛至今尚未投入春訓賽，洋基幫他安排MRI、斷層掃描和骨科等多項檢測，終於發現問題在於右肋骨疲勞性骨折，布恩聲稱，病因得追溯到去年9月的飛撲接殺。

目前洋基先採保守型療法，讓賈吉休養兩周，若是病情沒有好轉，也有可能開刀根治；布恩表示，「目前有復原中的跡象，所以我們會給他兩星期的時間，再檢測肋骨好到哪了，我不會說開刀完全不可能，但現在不會想要走到那地步，尤其骨頭正在復原。」

自2017年拿到美聯新人王後，賈吉過去兩季都受到傷勢影響，前年因右手腕骨折只打112場，去年斜腹肌拉傷僅貢獻102場，今年開季前又發現新傷況，也難怪他直言很挫敗。

洋基去年就歷經傷病潮折損戰力，現在看來又要重演慘況，賽季沒開打就出現不少病號，除了賈吉之外，史丹頓（Giancarlo Stanton）、希克斯（Aaron Hicks）也是外野傷兵，先發輪值則有塞佛里諾（Luis Severino）和派克斯頓（James Paxton）因傷休兵中，再加上還有因家暴案被禁賽的杰曼（Domingo German），洋基最強戰力恐怕短時間難以展現。

賈吉 洋基 James Paxton

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