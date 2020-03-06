MLB／哈波春訓熱機快：不能再紙上談兵
費城人球星哈波（Bryce Harper）今日春訓戰藍鳥再開轟，連續兩場累積3支全壘打狀態火燙，也表現出十足企圖心，賽後坦言今年渴望有實質作為，不要再度淪為紙上談兵。
哈波今第5局對上新加盟藍鳥的日職三冠王山口俊，在一出局二壘有人情況下，扛出左外野兩分砲，連續兩天出賽有開轟紀錄，過去5場比賽總計10打數有4安打，外帶10分打點，為新賽季奠定基礎。
去年哈波空降費城，被寄與厚望能終結球隊8年季後賽荒，無奈費城人戰績僅以81勝81敗作收，無緣解旱。賽後談到春訓期間的積極表現，哈波不否認今年希望有番作為，強調：「我們必須向下一步邁進，而且要說到做到，而不是只是空口說白話。」
本季開始執掌費城教鞭的前洋基教頭吉拉迪（Joe Girardi）則對哈波積極的態度讚不絕口，表示：「這是個好現象，對他來說應該是家常便飯。他能把球打向任何外野，當一名打者能輕易辦到這種事，那打者的狀況肯定很好，更何況我們還有三週的時間。」
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