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MLB／擔心染新冠肺炎 達比修有咳嗽暫停先發

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MLB／擔心染新冠肺炎 達比修有咳嗽暫停先發

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
達比修因有咳嗽症狀暫停一次先發，但確認不是新冠肺炎。 美聯社
達比修因有咳嗽症狀暫停一次先發，但確認不是新冠肺炎。 美聯社

小熊隊日籍投手達比修有今天原定對遊騎兵先發，總教練羅斯（David Ross）卻臨時宣布換人，原因是達比修有因日前開始咳嗽，懷疑自己是否染上新冠肺炎（COVID-19），因此到醫院檢查，所幸並未發燒。

達比修有告知球隊，因為3月5日開始出現咳嗽症狀，因此今天前往春訓基地當地醫院接受治療以及檢查，羅斯表示：「我們只是預防萬一，尤其幾乎全隊都在這，要讓大家都保持健康，我們做了額外的預防，也避免感冒擴散。」

小熊隊以0：5落敗後，球團也傳出好消息，達比修有已經回到住所休息，感覺好多了，預計明天進行三局的模擬賽，小熊球團總裁艾普斯坦（Theo Epstein）也轉達醫生看法，認為達比修不需要休息太久。

達比修有也在個人推特告訴球迷狀況，「由於作昨天開始咳嗽，在無法排除新冠肺炎的情況下，不應該在沒有許可下進入球場，因此跟球團請假，跳過一次先發，現在正在醫院接受診察。」

一小時後，達比修有回報：「沒有發燒，流感檢查也是陰性。」不過並未提及新冠肺炎的檢查結果，達比修有也說，目前咳嗽狀況已經減緩，只要不再惡化，明天應可照計畫登板投球。

美國目前新冠肺炎確診已超過百例，境內死亡案例也已來到12例，華盛頓州、佛羅里達州與加州相繼宣告緊急狀態，大聯盟日前發出備忘錄給所有球隊，建議球員避免直接從球迷手中接過球與筆來簽名，也不要與球迷握手，希望盡量降低可能的傳染因素。

達比修有 小熊隊 羅斯

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