MLB／白襪再拋延長合約 5年21億綁住孟卡達

白襪隊與三壘手孟卡達（Yoan Moncada）簽下五年、7000萬美元（約台幣21億元）的延長合約，合約中還有第六年、2500萬美元（約台幣7.5億元）的球團選項，其中包括500萬美元（約台幣1.4億元）的買斷金。

24歲的孟卡達是在2016年白襪將王牌投手塞爾（Chris Sale）送到紅襪後，所交易回來的潛力股，三年來敲出50發全壘打、163分打點，平均打擊率2成65，去年更打出生涯最佳成績，打擊率3成15，有25轟以及79打點。

孟卡達原本要到2021年才能取得薪資仲裁資格，2024年有望成為自由球員，白襪隊提前綁定這位古巴好手，白襪隊近期紛紛與年輕球員簽下長約，像是與希曼尼茲（Eloy Jimenez）簽下一張6年4300萬美元的合約，外野手羅伯特（Luis Robert）6年5000萬美元的合約，以及牛棚巴默（Aaron Bummer）簽下5年1600萬美元。

孟卡達在2015年被紅襪以3150萬美元的天價簽約金給簽下，隔年升上大聯盟，但僅出賽八場，打完一年就被交易到白襪隊，2018年曾單季吞下217次三振，成為聯盟被三振王，直到去年脫穎而出，季末的MVP票選還排進第21名。