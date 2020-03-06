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MLB／菊池雄星三局無失分 金廣鉉維持防禦率0

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
菊池雄星在春訓熱身賽不斷進步，今天第三次登板對教士隊繳出三局無失分的好投。 法新社
菊池雄星在春訓熱身賽不斷進步，今天第三次登板對教士隊繳出三局無失分的好投。 法新社

1.1局失三分、2.1局失一分，菊池雄星在春訓熱身賽不斷進步，今天第三次登板對教士隊繳出三局無失分的好投，而且沒有被敲出安打，還送出五次三振，總教練瑟維斯（Scott Servais）直誇：「像是不同的人。」

水手隊今天雖然以0：3敗給教士隊，菊池雄星的表現卻為新球季打了一劑強心針，證明自己有能力扛起二號先發的位置，除了第一局投出兩次四壞讓對手上壘，接下來連續解決七名打者收工，最後一局球速還飆到最快的96哩。

菊池雄星表示：「 跟去年相比，我已經進入更好的狀態，不只是球速增加，而是整體都有提升，每一次登板我都有些地方要修正，這是好事，我想今天的重點是我能夠用三個不同球路讓對手揮空，拿下三振。」

菊池雄星防禦率下降到4.05，春訓出賽6.2局已送出10次三振，瑟維斯表示：「今年春訓我們已經看到菊池球速的提升，今天比賽一開始是92到94哩，但當他適應了之後，就來到96哩，他今年春訓真的很棒，就像是不同的人，我很期待他在接下來的出賽。」

同為日本投手的藍鳥隊山口俊今天則在對費城人之戰上場中繼，連兩局僅因陽春砲丟掉一分，但五局續投被敲出兩轟，加上一支二壘安打、一次四壞保送，總計2.1局丟掉四分，承擔敗投。

其他亞洲球員表現，光芒隊筒香嘉智擔任先發第三棒、指定打擊，三打數未敲安，打擊率掉到2成94；紅雀隊韓籍投手金廣鉉在五局登板中繼，對大都會投兩局被敲三安，無失分，送出兩次三振，春訓出賽三場、共五局，防禦率仍是0。

菊池雄星 球速

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