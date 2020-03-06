MLB／春訓初登板 江少慶1局失2分送2K

老虎隊以15：11擊敗洋基，兩隊投手都遭殃，包括效力老虎隊的台將江少慶，今年在春訓初登板留下一局、失兩分的成績，而洋基隊先發投手柯爾（Gerrit Cole）先發兩局失六分，防禦率從0暴漲到9.53。

江少慶因背部不適，春訓進度較為落後，直到今天才首度出賽，八局上登板先三振掉史陶爾斯（Josh Stowers），接下來雖投出觸身球，但也靠著游擊飛球取得兩出局，不料接下來被連敲兩安，杜蘭（Ezequiel Duran）的三壘安打成為丟掉兩分的致命傷，最後再用三振完成任務。

江少慶在今天賽前就排定可能從牛棚出發，春訓首次登板成績是一局失兩分，也有兩次三振，防禦率為18，以目前進度看來，要進入開季26人名單難度不小；江少慶因在去年底的世界12強棒球賽對波多黎各、墨西哥繳出好投，獲得老虎隊小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀約。

老虎隊老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）以及新秀德梅利特（Travis Demeritte）攜手開轟，兩人在一局上、二局上都上演連兩打席「背靠背」全壘打，劇本相同，德梅利特先敲出兩分砲，卡布雷拉再補上一發全壘打，讓柯爾的防禦率暴增。

兩隊今天合計敲出11發全壘打，老虎隊打者就占了9轟，也追平2012年3月5日以來，大聯盟春訓單隊最多轟紀錄，上一次敲九轟的也是老虎隊，今天球場吹往中外野的風勢多少有點幫助。