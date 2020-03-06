太空人土崩瓦解 洋基、道奇世界大賽對決可望成真

在全世界都在指責太空人偷暗號作弊同時，一股邪惡勢力再次悄悄昇起。自從以黃金四重奏為核心世代陸續退出戰場後，一向以世界大賽冠軍為最終目標的洋基，顯然是把重心放在休養生息。如今經過了多個寒暑韜光養晦，洋基再次等到破繭而出的機會。

2019年，洋基縱使傷兵不斷，但還是拿下單季103勝，重返久違的美聯冠軍戰。只可惜，仍舊無法抵擋胸有成竹的太空人。季後，太空人醜聞案爆發，導致教練團瓦解，經營團隊慘遭撤換，太空人好不容易建立的王朝，看似土崩瓦解，這就帶給洋基隊無限想像。洋基趁勢簽下垂涎已久王牌柯爾(Gerrit Cole)，再加上原本就有派克頓(Jaomes Paxton)、田中將大與塞維里諾(Luis Severino)等，洋基先發輪值強度儼然已提升至另一個檔次。今年洋的目標早已不再是進軍季後賽，世界大賽獎座理應是它的囊中物。

在太空人團隊深受作弊手足無措後，先前深受太空人作弊風波荼毒最深就屬天使之城的豪門球隊，洛杉磯道奇。2017、2018連續兩年殺進世界大賽可是最終都無功而返，縱使道奇手握當代最強投手戰力與打線，可是在尖端科技操控下，這一切都只有甘願稱臣的份。

道奇王牌克蕭在球季雖威風八面，但若沒有冠軍戒指加持，實力很難受到外人認可。 路透

書僮克蕭(Clayton Kershaw)強大就人如武俠小說中劍魔獨孤求敗般，在季賽中逢戰必勝，傲視武林，只求一敗。除了2019球季與新人球季外，克蕭單季ERA從未破過3。然而在這個防禦率與勝場數被低估年代裡，如果沒有冠軍戒指加持，克蕭實力很難受到外人認可，而在過去這12個寒暑征戰裡，連續兩年在世界大賽失手早已消磨這位大投手意志。縱然鬥志未死，但是要如何率領一支在國聯西區稱霸已久王者之師再次逐鹿中原，已過而立之年的克蕭，深知自己時日不多。

洋基與道奇這兩支大聯盟最具傳奇性傳統強權，過去分別都是太空人作弊門受害者。然而就在太空人作弊被人捉包後，這兩支過去總計參與過60次世界大賽球隊，在2020球季裡是否能夠再次狹路相逢，在世界大賽遭遇，十分值得玩味。

洋基在過去40次世界大賽參賽中，拿下27次勝利，反觀道奇的0次參賽，僅有6次如願奪魁。兩軍在世界大賽遭遇次數則是高達11次，乃是大聯盟百年歷史中世界大賽中最常見對戰組合，而洋基隊則是以絕對優勢贏得了8次冠軍。只不過，兩軍最後一次在世界大賽碰頭已經是上個世紀80年代往事。

洋基在過去40次世界大賽參賽中，拿下27次勝利，上次封王已是11年前。 美聯社

不僅如此，兩軍雖然在大聯盟裡都扮演著舉足輕重強權地位，可是兩軍距離上一次奪冠光榮時刻都已是上個年代的歷史故事。

2009年洋基在世界大賽靠著酷斯拉松井秀喜大爆發，如願以償用6戰解決了稱霸國聯已久的費城人，為紐約布朗克斯區(Bronx)迎回了21世紀第一座冠軍獎盃。可是自此之後，洋基就從未有機會再次回到秋季經典賽舞台。

反觀，道奇隊雖然連續在2017、2018都闖入了秋季經典賽，但均鎩羽而歸，更是令這支大聯盟豪門延續31季無冕紀錄，也擊潰了一名大投手信心與鬥志，且令天使之城陽光頓時黯淡許多。

2020年世界大賽中上演經典洋基與道奇對戰戲碼，就讓我們拭目以待！ 美聯社

上一季，這兩支聯盟最頂尖球隊在季賽中表現讓人歎為觀止，最終都以百勝之姿成為該分區王者。而今年，在同樣，或甚至更堅強陣容幫助之下，很有機會能夠更上一層樓，在世界大賽中上演經典洋基與道奇對戰戲碼。2020大聯盟季賽，是否會是傳統強權再次崛起年代，就讓我們拭目以待！