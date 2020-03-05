MLB／返洋基基地作客 吉拉迪：當年被解雇很痛

費城人今天在熱身賽前進洋基主場，總教練吉拉迪（Joe Girardi）以客隊教頭的身分，重返這座再熟悉不過的春訓基地，談到2017年季後賽後遭到解雇，他坦言：「那對我來說非常難受。」

吉拉迪領軍洋基10年，在2017年美聯冠軍賽七戰不敵太空人的五天後，收到總經理凱許曼（Brian Cashman）的不續約通知，吉拉迪轉任球評兩年，直到今年才決定接下費城人兵符，重返大聯盟執教。

今天吉總隨費城人前往史坦柏瑞納春訓基地踢館，他在賽前重談當年遭到解雇，他說：「那是一段情緒複雜的時間，我想到了很多，我10年來為洋基付出了許多，包括我的心和我的靈魂，我以為我會回去，因為我們才剛經歷換血，年輕球員已經銜接上來，而我很期待看到這支球隊將展開一段強盛期。」

吉拉迪坦言，原以為將繼續帶領洋基，卻收到不續約通知，當時心情並不好受，他與凱許曼直到2018年季後在家中碰面，才化解心中的結，「我們有一段很棒的對話，真的很好。」

吉拉迪表示，現在自己已經全身心投入成為費城人，「我很期待我的下一篇章，我熱愛費城的每一個部分，這是一座對棒球、對運動充滿熱情的城市。」