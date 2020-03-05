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MLB／大谷打擊率剩1成 總教練掛保證沒問題

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷春訓打擊率跌到只剩一成，天使總教練麥登仍然對他抱持信心。 美聯社
大谷春訓打擊率跌到只剩一成，天使總教練麥登仍然對他抱持信心。 美聯社

在春訓「單刀」出擊的大谷翔平，打擊狀況持續探底，今天對水手兩打數繳了白卷後，打擊率跌到只剩一成，天使總教練麥登（Joe Maddon）仍然對他抱持信心，「我跟你們保證，他今年的打擊絕對會很出色。」

天使今天在熱身賽出戰水手，大谷翔平扛先發第四棒，在第一局靠游擊手的守備失誤上壘，第三局吞下三振，結束今日任務；大谷翔平今年春訓至今累積五場出賽，10打數只擠出1支安打，吞下7K。

大谷翔平春訓調整進度緩慢，但麥登並不擔心，「他會有充分的時間可以調整，我可以向你們保證，他今年會在打擊上有出色的表現，現在只是節奏有點跑掉。」他進一步反問，「你們以前有看過他打得好的時候吧？他會再一次展現出來的。」

2018年初投入大聯盟戰場時，大谷翔平的春訓打擊成績同樣慘兮兮，32打數敲出4支安打，打擊率只有1成25，還遭專欄作家譏諷打擊只有高中程度，但隨著正式賽季一開打，大谷的球棒馬上「微波加熱」完畢，單季出賽104場，敲出22轟、打擊率2成85，最終收下美聯新人王獎座。

大谷翔平 水手 天使

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