MLB／太空人作弊奪冠 傳奇教頭：這枚戒指不好戴

不受偷暗號弊案影響，太空人的2017年冠軍戒指仍握在手中，或許慶幸逃過一劫，但昔日巨人教頭波奇（Bruce Bochy）道出比悲傷更悲傷的故事，他說：「那現在是一枚很難戴上的戒指，他們很難說出口『我們是2017年冠軍』，因為那已有了污點。」

已在去年季後退休的波奇，接受舊金山論壇報訪問，談太空人違規竊取暗號事件，手中握有三枚世界大賽冠軍戒指的他，不認為太空人的冠軍戒可以相提並論，「不幸的是，那現在是一枚很難戴上的戒指。」

波奇表示，太空人的冠軍已有汙點，「不管他們說得再多，終究就是有汙點，他們現在很難說出『嘿，我們是2017年冠軍！』」

他也提到，不意外有球隊以電子儀器竊取暗號，「兩三年前，我就說過這只是時間早晚的問題。」他表示，看看現在的科技進步，任何球隊都有能力以電子儀器竊取暗號，「我能告訴你們，肯定還有其他球隊也在做這些事，或是嘗試做這些事。」

儘管如此，波奇對於此道並不喜歡，甚至也不愛球員在比賽中就看影片調整，「有的人會在比賽中來回看自己的打席，我只想拿走機器，要他們回去專心打好比賽。」他解釋，「當你跑去看個五分鐘的影片，接著匆匆忙忙回到場上，找手套、找球具，我不知道這要怎麼專心在球場上？」