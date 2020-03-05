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MLB／賈吉肩痛還沒抓出病灶 凱許曼被問到煩

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

洋基外野手賈吉（Aaron Judge）因右肩不適，春訓以來的所有訓練幾乎全部喊卡，連續兩天進行精密檢查仍然抓不出病灶，總經理凱許曼（Brian Cashman）也被問到有點煩了，「我真的不想再說和昨天一樣的內容。」

賈吉送檢，紐約媒體從昨天開始就在等待傷情報告，昨天沒得到消息，今天進一步追問，凱許曼無奈說：「我真的不想重複和昨天一樣的內容，但除了他還要繼續進行檢查外，我真的沒有別的可以說了。」

凱許曼指出，「賈吉將進行一連串的檢查，不只是一兩項，而是接近七到十項，他們希望進行完整的檢查後，再評估究竟為何導致疼痛，當檢查結束後，我就會告訴你們結果。」

凱許曼昨天在訪問中仍對賈吉不須進行手術抱持樂觀，今天態度是否有變？他持續沒好氣回答，「我昨天說樂觀，是因為他自己的感覺，檢查結果出來前，我沒有其他要說的了。」

賈吉是洋基較早報到的野手之一，早在1月底就抵達春訓基地，先前就已因傷情而暫緩訓練，但近日又在展開室內打擊練習和120呎傳接後，回報右肩不適，讓洋基一個頭兩個大。

賈吉 洋基

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