MLB／塞爾肘傷尋求第三意見 紅襪預期不用動TJ

紅襪王牌投手塞爾（Chris Sale）傳手肘傷情，球團仍在等待診斷結果，預計將在明天對外公布接下來的治療計畫；消息指出，塞爾的狀況應未嚴重到需要進行TJ韌帶置換手術，應可避免2020年整季報銷。

塞爾今年春訓狀況不斷，先是流感惡化為肺炎，延後春訓報到，近日又在練投時感到手肘不適，進行MRI核磁振共檢查，經由紅襪隊醫看過後，先後找上兩大TJ手術名刀安德魯斯（James Andrews）和埃拉特切（Neal ElAttrache）求診。

紅襪代理教頭羅尼克（Ron Roenicke）表示，球團已經收到安德魯斯的診斷書，將等待埃拉特切的報告出爐後，再討論下一步計畫，「我們還在收集各方資訊，目前還不打算透露他的傷情。」The Athletic網站率先報導，塞爾預計不需進行TJ手術。

塞爾的左手肘問題已經老症頭，去年季末就因此休兵六周，當時就是在安德魯斯的建議下，未進行TJ手術，改採PRP高濃度血小板血漿注射治療，去年11月已經恢復練投，也一度令球隊感到樂觀，未料又在此刻傳出手肘警訊。