MLB／從小就是洋基迷 洋基外野手養了隻狗叫基特

今年以40人名單外受邀球員身分來到洋基春訓基地，外野手葛瑞奈特（Zack Granite）有理由興奮，出身紐約的他從小就是洋基迷，甚至養了一隻迷你杜賓犬，名字就取作「基特（Jeter）」。

27歲葛瑞奈特在2013年選秀會第14輪被雙城選中，僅於2017年在大聯盟出賽40場，今年與洋基簽下小聯盟合約，附帶春訓邀約，爭取穿上洋基戰袍站上大聯盟，他形容有如美夢成真，「每次我夢到我在大聯盟出賽，我身上穿的都是條紋衫。」前陣子才剛結婚的他，笑說老婆有點可憐，「大家恭喜我結婚，但更大的恭喜是道賀我與洋基簽約。」

葛瑞奈特一家所養的迷你杜賓犬，因為有著響噹噹的名字而引起媒體關注，紐約郵報打趣說：「有多少大聯盟球員擁有一隻以新科名人堂成員基特為名的狗？就我們所知，只有一個，而他現在穿著條紋衫。」

葛瑞奈特道出取名的緣由，「我哥是內野手，我們都喜歡基特，所以為牠取名基特。」現年14歲的狗狗「基特」還很有活力，葛瑞奈特說：「狗如其名，牠現在還是活蹦亂跳。」

紅襪日前才在與道奇的交易案中迎來名為「基特‧唐斯（Jeter Downs）」的新秀，引起波士頓媒體興奮，直呼現在紅襪也有自己的基特了；紐約媒體也好奇詢問葛瑞奈特，為真人取名基特是否感覺更猛一點？他笑說：「就那樣囉！」