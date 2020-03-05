MLB／倫敦賽打不打得成？小熊：至少目前照計畫

新冠肺炎疫情在全球持續升溫，已有不少體育賽事喊停、延賽或閉門開打，今年扛起大聯盟海外賽的小熊與紅雀也在緊盯來自大聯盟的消息；小熊球團總裁艾普斯坦（Theo Epstein）表示，目前並無取消或延期倫敦系列賽的計畫，但若最終決定不打，他相信那也會是遺憾但正確的決定。

大聯盟剛在昨天行文給30支球團，條列防疫建議供各隊參考，小熊與紅雀特別受到矚目的原因，在於兩隊將於6月前進倫敦進行海外系列賽。

艾普斯坦今天受訪表示，球團高層已經開過會議，討論防疫相關計畫，預計將在近日內與球員開會；他表示，「我們將超前佈署，目前沒人知道疫情將擴散到什麼程度，現在重要的是所有人都要為可能的情況做好準備。」

已有不少小熊球員對於新冠肺炎憂心忡忡，達比修有在1月已經為了避免可能的感染風險，取消兩項約定好的採訪行程，並出資負擔損失，他直言：「我是真的擔心。」布萊恩（Kris Bryant）身為球員工會的小熊球團代表，也一直在注意疫情，他說：「擔心是正常的，棒球很重要，但健康更重要。」

小熊與紅雀的倫敦賽是否受到影響，也是關注焦點，艾普斯坦表示，目前並無關於倫敦賽是否異動的討論，「至少目前，都還是照計畫進行。」但他也提到，「如果最終大聯盟要我們別去，我確信儘管那會是遺憾的決定，但也是奠基於資訊後所做出的正確行動。」

「我並非專家，現在重要的是信任專家，任何專家告訴我們該做的事，我們都會貫徹執行。」他表示，他們不會光看電視新聞做出決定，而會與專家直接諮詢，「為所有可能的情況作好的準備，但不會隨便做出結論。」