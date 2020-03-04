快訊

第三島鏈打卡：中共遠洋演訓 打破美軍制海優勢？

北市聯醫傳50位醫護集體請辭 北市府說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運／40人名單小聯盟球員 大聯盟正式開放參賽

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
聯盟開放40人名單小聯盟球員可參加奧運。 美聯社
聯盟開放40人名單小聯盟球員可參加奧運。 美聯社

世界棒壘球總會（WBSC）今天正式宣布，已和大聯盟官方、球員工會達成協議，大聯盟26人名單之外、被列進40人名單的小聯盟球員，確定可以參加7月29日開打的東京奧運棒球賽。

去年11月進行的世界12強棒球賽，大聯盟只准各隊40人名單以外的球員參賽，美國隊未獲東京奧運門票，被墨西哥搶走；大聯盟今年放寬條件，包括本月22日展開的美洲區資格賽、6月17日開打的六搶一奧運資格賽、東京奧運都會開放各隊26人名單外、40人名單內的球員參賽。

東京奧運已有日本（地主保障名額）、以色列、墨西哥、南韓晉級，最後兩席將在美洲區資格賽、六搶一奧運資格賽產生。

儘管大聯盟官方改變想法，但40人名單算是各球團重要資產，想打奧運資格賽的國家能否順利徵召這些好手，球團態度才是最大關鍵，就算大聯盟點頭，他們也不見得放人。

另外，WBSC在世界12強棒球賽規定各隊28名球員參賽，今年奧運資格賽本來降到24人，比照一般國際賽規格，但考量24人連打五天太硬，確定增至26人。

大聯盟 棒球 小聯盟

延伸閱讀

奧運如期舉行 指揮中心：遵照規定並視疫情做調整

東京奧運傳如期舉行 國訓中心防疫不間斷

國際奧會發言人：東京奧運7月24日如期舉行

喊東奧如期舉行 國際奧會：運動員該保持信心

相關新聞

MLB／林子偉確定暫時休兵 紅襪教頭形容多才多藝

紅襪隊今天對洋基熱身賽，旅美好手林子偉因為左大腿緊繃，只打一局就退場，未有打擊機會；紅襪代總教練羅尼克（Ron Roen...

MLB／曾禁賽損失十億 A-Rod不滿輕罰太空人

太空人球員偷暗號作弊卻沒有人因此挨罰，讓曾因禁藥醜聞被大聯盟處以禁賽的前洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Ro...

再遇傷兵潮但有好備胎 洋基新球季大有可為

美國職棒大聯盟開打在即，紐約洋基隊上周一口氣掛掉兩名重量級球員，先是強投塞佛里諾(Luis Severino)整季報銷，兩天後「怪力男」史丹頓(Giancarlo Stanton)腿傷復發，可能趕不上

奧運／40人名單小聯盟球員 大聯盟正式開放參賽

世界棒壘球總會（WBSC）今天正式宣布，已和大聯盟官方、球員工會達成協議，大聯盟26人名單之外、被列進40人名單的小聯盟...

MLB／疫情防範建議 暫未更動賽事時間

體育電視頻道ESPN今天報導，美國職棒大聯盟MLB發布武漢肺炎防疫備忘錄，建議球員替球迷簽名時應避免從對方手中接過球和筆...

MLB／代跑林多賺得分 張育成唯一打席吞K

印地安人今天在大聯盟春訓熱身賽以7：11輸給天使，台將張育成在五局下接替當家球星林多（Francisco Lindor）...

MLB／確認傷勢無礙 韋蘭德春訓首戰就讀球探報告

受到鼠蹊部不適影響，太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）直到今天才在春訓賽登板亮相，對紅雀先發2.2局，...

MLB／提前多續葉力奇7年 釀酒人端57億合約

為了長期留下看板球星，釀酒人提前開給當家強打葉力奇（Christian Yelich）七年1.9億美元（約台幣57億元）...

MLB／左腿緊繃傷退 林子偉錯過對決田中

春訓賽「基襪大戰」，原本被安排在先發第六棒、中外野的台將林子偉，二局上的打席因左腿緊繃臨時傷退，也錯過和日本投手田中將大...

MLB／費城人開路先鋒難產 吉拉迪：哈波先不要

前洋基教頭吉拉迪（Joe Girardi）今年重返大聯盟執教費城人隊，他坦言最傷腦筋的就是如何安排先發打線，就連睡前也在...

MLB／鞏冠替補出賽 黃暐傑同場收救援點

台灣好手在大聯盟春訓賽分庭抗禮，效力印地安人的吉力吉撈．鞏冠(朱立人)今天以替補捕手出賽，剛好對上黃暐傑所屬的遊騎兵，可...

MLB／39歲巴提斯塔飆94哩 拚二刀流重返大聯盟

為了重返大聯盟，巴提斯塔（Jose Bautista）不惜進行改造，即將為多明尼加出征美洲區奧運資格賽的他，被報導加練投...

熱門新聞

東京奧運是否延期 日本官員：合約允許年底舉辦

NBA／「Logo shot」全場驚艷 詹姆斯：沒練過的不投

NBA／鄧肯代班波總上位 馬刺險勝黃蜂挺老大哥

NBA／柯瑞回歸倒數 勇士客場暴冷碎金塊

NBA／指導後輩挨批與對手稱兄道弟 詹皇霸氣回嗆

國際奧會發言人：東京奧運7月24日如期舉行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。