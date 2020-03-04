奧運／40人名單小聯盟球員 大聯盟正式開放參賽

世界棒壘球總會（WBSC）今天正式宣布，已和大聯盟官方、球員工會達成協議，大聯盟26人名單之外、被列進40人名單的小聯盟球員，確定可以參加7月29日開打的東京奧運棒球賽。

去年11月進行的世界12強棒球賽，大聯盟只准各隊40人名單以外的球員參賽，美國隊未獲東京奧運門票，被墨西哥搶走；大聯盟今年放寬條件，包括本月22日展開的美洲區資格賽、6月17日開打的六搶一奧運資格賽、東京奧運都會開放各隊26人名單外、40人名單內的球員參賽。

東京奧運已有日本（地主保障名額）、以色列、墨西哥、南韓晉級，最後兩席將在美洲區資格賽、六搶一奧運資格賽產生。

儘管大聯盟官方改變想法，但40人名單算是各球團重要資產，想打奧運資格賽的國家能否順利徵召這些好手，球團態度才是最大關鍵，就算大聯盟點頭，他們也不見得放人。

另外，WBSC在世界12強棒球賽規定各隊28名球員參賽，今年奧運資格賽本來降到24人，比照一般國際賽規格，但考量24人連打五天太硬，確定增至26人。