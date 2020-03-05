羅斯、羅哈斯同為菜鳥教練 一在天堂一在病房

本季大聯盟共有十隊換了新教頭，平了21世紀的單季換帥最高紀錄，有些隊是意料中事，像巨人隊，老教頭波奇早早就宣布要退休，改由費城人前少帥凱普勒來接手；有些隊則是意料之外，向太空人隊，如果不是發生偷暗號醜聞，辛奇肯定還是穩坐江山，也輪不到由風格南轅北轍的老教頭貝克來坐鎮。在這十位新教頭中，有兩位身處最極端的狀況，一位是小熊隊的羅斯（David Ross），一位則是大都會隊的羅哈斯（Luis Rojas）。

2016年小熊隊奪得108年以來的第一座世界大賽冠軍，小熊諸將扛在肩上歡呼的，不是調兵遣將的總教練麥登，也不是運籌帷幄的總裁艾普斯坦，而是替補捕手，鬍子已經花白的羅斯。對於九位當年一起經歷過冠軍球季的小熊球員來說，羅斯不只是個轉任教練的球員而已，而是他們最好的朋友。羅斯在小熊隊時期，除了是萊斯特的專屬捕手外，也是球隊的非正式助理教練，更是全隊的開心果（當然還有川崎宗則）。從Bryzzo Souvenir Co.的實習生（不知道這個梗？那請看這支影片 https://www.youtube.com/watch?v=e2ZkXdxhN14），到擁有個人辦公室的總教練，羅斯自己也說：「真的，這應該不是正常的升遷。」

前洋基名教頭比利‧馬丁和曼聯傳奇教練佛格森都認為，教練不應該和球員太親近，免得要下困難決策時受感情影響。的確在現代棒球界，幾乎沒有發生過朋友去帶隊朋友的例子。棒球資深作家史塔克（Jayson Stark）舉例，在近50年來，退役選手在三年內回去帶母隊的例子，分別是：

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而第五例當然就是羅斯。羅斯被公認為是後麥登時代最佳的小熊領舵者，他的輕鬆中不忘嚴肅、笑容中不怒自威的態度，可望讓去年球季揮空率和老虎並列最高的小熊重新聚焦。史塔克舉了一個例子，在上週春訓的一次短打練習中，Bryzzo的共同創辦人里佐不情不願地站上打擊區，抱怨地說他不想練這個（里佐在他九年生涯中，犧牲觸擊次數是0次），羅斯回話了：「嘿，安東尼，我跟你講，我做好教練，你當好一壘手，OK？」里佐也不甘示弱：「你搞清楚你的出身，你當過我的實習生喔。」

小熊一壘手里佐(右)過去跟羅斯(左)是好兄弟，現在羅斯變成總教練，里佐還是把他當成隊友在開玩笑。 歐新社資料照片

總教練常常得當黑臉，這是每個總教練的第一堂課。羅斯在冬季會議時，特別去向老前輩托瑞請教，托瑞當年才36歲，尬然從球員變成總教練，而他原本的隊友們，像是席佛（Tom Seaver）、庫斯曼（Jerry Koosman）、克蘭普（Ed Kranepool）、金斯曼（Dave Kingsman）等人，許多是1969年奇蹟大都會的成員，或是明星級選手，而這些都是托瑞視為好友的人。托瑞回憶起當年：「我不覺得會有太大問題，但你也希望他們了解現在情形不一樣了，我變總教練了。」

托瑞和羅斯分享了很多會遭遇的難處，像是他有次得因為紀律理由，禁賽某位他的前隊友，托瑞說：「那經驗真是太糟糕了.......我到今天還是很討厭那種衝突，但身為總教練，你別無選擇，你得去面對，這就是這工作的代價。」另外還有個不愉快的案例，在2000年世界大賽第四戰時，時任洋基總教練的托瑞得去把投了4.2局的先發左投尼格（Denny Neagle）換下，剝奪了尼格生涯唯一一次世界大賽勝利的機會。結果呢？托瑞說：「他再也沒跟我講過一句話。」

托瑞(右)在1977年時就以球員身份兼任大都會總教練，如何與大牌球星建立良好關係是非常有經驗。 歐新社資料照片

羅斯知道他也會面臨這種困境，尤其是當他得把萊斯特換下時，所以在投捕才剛剛在春訓基地報到，他就請萊斯特到他辦公室，兩人面對面坐下。羅斯對萊斯特說：「沒有人比我更清楚你上投手丘時的決心，你的備戰和你想要達成的目標。沒有人比我更懂。所以當我把你的球拿走時，不是因為我覺得你沒準備好，而是我要為大局著想，我從我的心裡面，還有我準備的資料中告訴我得這麼做。那是我上去的原因。」萊斯特笑著回答羅斯：「我的生涯中總是你告訴我該退場了，我投完了。所以你別擔心這個啦。」

人稱『羅西阿公』的羅斯接手小熊，眾人一片祝福聲，咸認為他是幫助小熊振衰起敝的最佳人選，明星三壘手布萊恩特說：「他知道贏球的代價是什麼，他知道怎樣幫助我們每個人獲勝，因為他有第一手的經歷。」

反觀大都會隊的新任總教練羅哈斯，則毫無這種優渥待遇。原本大都會找的貝爾川，他的江湖地位和與大都會的淵源，都讓他成為皇后區版的螺絲，但在成為大聯盟對太空人醜聞正式報告中唯一一位被點名的球員後，他只好黯然離開。沒啥備案的大都會只好將小聯盟教練羅哈斯升任，但是身處世界媒體中心的紐約，加上大都會隊極難搞的制服組，讓羅哈斯還沒正式帶隊打比賽之前，就一片看衰之聲。

貝爾川（中）去年11月才風光就任大都會總教練，但因為被指出是太空人偷暗號事件的教父級人物，因此他一場球賽都未執教過就丟掉飯碗。 美聯社

大都會的年輕總管范瓦甘能（Brodie Van Wagenen）在第一季就和前任總教練卡拉威（誰叫他是前任總經理安德森聘的前朝人馬呢？）處得很僵，不斷傳出他直接干預比賽中的決策（范瓦甘能持續否認此一指控），還曾經在和教練團開會時怒摔椅子，果不其然，在上季球季一結束，馬上就火掉卡拉威。從26歲起就在大都會體系中工作的羅哈斯，一路從多明尼加聯盟的教練苦幹實幹，在小聯盟的四個層級中都帶過兵，上季他終於升上大聯盟，擔任大都會隊的品質管制教練（quality control coach）。根據球團的說法，這工作的性質是『球團高層和教練團間各項事務溝通的樞紐，包括備戰、策略和數據分析。』

今年在貝爾川上任前，其實羅哈斯也曾經獲得面試總教練一職的機會，只是他並非制服組心中的第一人選而已。但峰迴路轉後，羅哈斯在貝爾川走人後一個星期就走馬上任，這位名將之後（他的父親是大名鼎鼎的名教頭阿盧Moises Alou）說:「這是我的生涯，搞不好是我這輩子最開心的一天。」

但大都會球團的狀況和小熊完全不同，羅哈斯和大都會陣中許多老將缺乏淵源，尤其是范瓦甘能在經紀人時期的客戶塞佩達斯，還有讓每個教練都頭痛的二壘手卡諾。這些老將個個都頭角崢獰，當他們開始表現不佳，抑或出現紀律問題時，羅哈斯能夠對這些人動刀嗎？從卡拉威的例子就可以看出，沒有球團高層的支持，是管不動這群狂野的老手的。

大都會戰績爛歸爛，但大牌球員還是存在，像是二壘手卡諾，想要叫他球打出去後積極跑壘可能都會很困難。 美聯社

卡拉威雖然帶兵兩年，年年都比前季進步，但沒帶進季後賽，以紐約的標準就是失敗，加上和總管不合，走人也很正常。但羅哈斯面對的挑戰，不只是戰績上的壓力，還包括球場外的雜事。棒球資深作家羅森索（Ken Rosenthal）就說，老老闆佛瑞德‧威朋（Fred Wilpon）很喜歡在賽前跑來休息室找教練和球員講話，而此時正是教練團最忙碌的時刻；小老闆傑夫‧威朋（Jeff Wilpon）比起球隊實力，更重視公關形象，而且威朋家族因為自身的財務危機，正在求售大都會隊，加上紐約媒體的毒舌，讓每一個待在大蘋果的教練，都得練就一身八面玲瓏的本領。

雖然卡拉威、大都會的板凳教練莫倫斯（Hensley Meulens）和打擊教練戴維斯（Chili Davis）都為羅哈斯的帶兵能力掛保證，但在現在的大都會隊，棒球智慧只是勝任工作的一部分，如何在球隊低潮時，能將各方壓力全部妥善處理，才是能否留任的關鍵。雖然現在范瓦甘能嘴巴上很挺羅哈斯，但當大都會來一波六連敗時，他和羅哈斯之間的關係才是真正的考驗。