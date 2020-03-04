MLB／林子偉確定暫時休兵 紅襪教頭形容多才多藝

紅襪隊今天對洋基熱身賽，旅美好手林子偉因為左大腿緊繃，只打一局就退場，未有打擊機會；紅襪代總教練羅尼克（Ron Roenicke）認為，林子偉的身體沒有太大問題，但必須休息幾天。

林子偉今天排在先發六棒，擔任中外野手，二局上輪到打擊時被換掉，錯過對決田中將大的機會；紅襪全場只有兩支安打，終場1：9落敗，田中先發三局未被安打、飆出五次三振，奪下熱身賽首勝。

林子偉目前在熱身賽出賽八場，17個打數揮出七支安打，包括一支二壘打，攻下一分打點，打擊率4成12。

紅襪官網指出，林子偉是內、外野工具人，將和阿勞茲（Jonathan Arauz）、赫南德茲（Marco Hernandez）競爭開季26人名單，這三人形成三搶二的局面，應是最後兩席板凳野手。

羅尼克表示，林子偉在今天賽前，左大腿就有點不舒服，自認上場比賽沒問題，但打完第一局後發現不對勁，所以讓他提前退場，接下來要休息幾天。

「他一直很好。」羅尼克形容，林子偉多才多藝，這是很難得的事，最近揮棒也愈來愈好。