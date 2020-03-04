快訊

類似流感又可能無症狀 防範新冠病毒必知的5大重點

MLB／林子偉確定暫時休兵 紅襪教頭形容多才多藝

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
林子偉。 資料照(美聯社)
林子偉。 資料照(美聯社)

紅襪隊今天對洋基熱身賽，旅美好手林子偉因為左大腿緊繃，只打一局就退場，未有打擊機會；紅襪代總教練羅尼克（Ron Roenicke）認為，林子偉的身體沒有太大問題，但必須休息幾天。

林子偉今天排在先發六棒，擔任中外野手，二局上輪到打擊時被換掉，錯過對決田中將大的機會；紅襪全場只有兩支安打，終場1：9落敗，田中先發三局未被安打、飆出五次三振，奪下熱身賽首勝。

林子偉目前在熱身賽出賽八場，17個打數揮出七支安打，包括一支二壘打，攻下一分打點，打擊率4成12。

紅襪官網指出，林子偉是內、外野工具人，將和阿勞茲（Jonathan Arauz）、赫南德茲（Marco Hernandez）競爭開季26人名單，這三人形成三搶二的局面，應是最後兩席板凳野手。

羅尼克表示，林子偉在今天賽前，左大腿就有點不舒服，自認上場比賽沒問題，但打完第一局後發現不對勁，所以讓他提前退場，接下來要休息幾天。

「他一直很好。」羅尼克形容，林子偉多才多藝，這是很難得的事，最近揮棒也愈來愈好。

林子偉 紅襪 尼克

延伸閱讀

尼克惹惱鐵粉史派克李 昔死敵大嘴米勒勸進倒戈

MLB／左腿緊繃傷退 林子偉錯過對決田中

MLB／長打出爐 林子偉對老虎敲二壘安打

MLB／替補中外野戰洋基 林子偉敲雙安

相關新聞

MLB／林子偉確定暫時休兵 紅襪教頭形容多才多藝

紅襪隊今天對洋基熱身賽，旅美好手林子偉因為左大腿緊繃，只打一局就退場，未有打擊機會；紅襪代總教練羅尼克（Ron Roen...

再遇傷兵潮但有好備胎 洋基新球季大有可為

美國職棒大聯盟開打在即，紐約洋基隊上周一口氣掛掉兩名重量級球員，先是強投塞佛里諾(Luis Severino)整季報銷，兩天後「怪力男」史丹頓(Giancarlo Stanton)腿傷復發，可能趕不上

MLB／曾禁賽損失十億 A-Rod不滿輕罰太空人

太空人球員偷暗號作弊卻沒有人因此挨罰，讓曾因禁藥醜聞被大聯盟處以禁賽的前洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Ro...

MLB／提前多續葉力奇7年 釀酒人端57億合約

為了長期留下看板球星，釀酒人提前開給當家強打葉力奇（Christian Yelich）七年1.9億美元（約台幣57億元）...

MLB／確認傷勢無礙 韋蘭德春訓首戰就讀球探報告

受到鼠蹊部不適影響，太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）直到今天才在春訓賽登板亮相，對紅雀先發2.2局，...

MLB／左腿緊繃傷退 林子偉錯過對決田中

春訓賽「基襪大戰」，原本被安排在先發第六棒、中外野的台將林子偉，二局上的打席因左腿緊繃臨時傷退，也錯過和日本投手田中將大...

MLB／疫情防範建議 暫未更動賽事時間

體育電視頻道ESPN今天報導，美國職棒大聯盟MLB發布武漢肺炎防疫備忘錄，建議球員替球迷簽名時應避免從對方手中接過球和筆...

MLB／代跑林多賺得分 張育成唯一打席吞K

印地安人今天在大聯盟春訓熱身賽以7：11輸給天使，台將張育成在五局下接替當家球星林多（Francisco Lindor）...

MLB／費城人開路先鋒難產 吉拉迪：哈波先不要

前洋基教頭吉拉迪（Joe Girardi）今年重返大聯盟執教費城人隊，他坦言最傷腦筋的就是如何安排先發打線，就連睡前也在...

MLB／鞏冠替補出賽 黃暐傑同場收救援點

台灣好手在大聯盟春訓賽分庭抗禮，效力印地安人的吉力吉撈．鞏冠(朱立人)今天以替補捕手出賽，剛好對上黃暐傑所屬的遊騎兵，可...

MLB／39歲巴提斯塔飆94哩 拚二刀流重返大聯盟

為了重返大聯盟，巴提斯塔（Jose Bautista）不惜進行改造，即將為多明尼加出征美洲區奧運資格賽的他，被報導加練投...

MLB／道奇初登板腳會抖 普萊斯先發1.1局丟2分

被交易到道奇後的第一場出賽，前塞揚投手普萊斯（David Price）春訓初登板對紅人先發1.1局，被敲三支安打失兩分，...

熱門新聞

東京奧運是否延期 日本官員：合約允許年底舉辦

NBA／鄧肯代班波總上位 馬刺險勝黃蜂挺老大哥

國際奧會發言人：東京奧運7月24日如期舉行

NBA／柯瑞回歸倒數 勇士客場暴冷碎金塊

NBA／鵜鶘防守潰堤輸灰狼 威廉森紀錄夜白搭

NBA／勒佛特轟新高51分 籃網戲劇化逆轉綠衫軍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。