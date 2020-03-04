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MLB／曾禁賽損失十億 A-Rod不滿輕罰太空人

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
曾因禁藥醜聞被大聯盟處以禁賽的前洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲，認為大聯盟對太空人偷暗號處罰太輕。 路透
曾因禁藥醜聞被大聯盟處以禁賽的前洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲，認為大聯盟對太空人偷暗號處罰太輕。 路透

太空人球員偷暗號作弊卻沒有人因此挨罰，讓曾因禁藥醜聞被大聯盟處以禁賽的前洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）忿忿不平，表示當時自己可是虧損了3500萬美元（約台幣十億元），還以親筆信道歉表達改過的決心。

A-Rod今天擔任熱身賽「基襪大戰」的球評，提及太空人弊案並分享感觸，「我想最令球迷沮喪的是，你靠著作弊拿到世界大賽冠軍，卻沒有被禁賽，而且沒有任何歉意，人們是想看到你的悔意，並且真誠地道歉，但目前為止並沒有感受到。」

A-Rod曾在2014年因使用禁藥，遭到大聯盟判罰211場禁賽，最後經上訴降至162場，然而太空人違規情節也很嚴重，卻沒受到官方祭罰，「我被大聯盟處以史上最長禁賽，這讓我損失了3500萬美元，但我罪有應得，事發之後我回來了，很長一段時間被當作小丑一樣，我道歉然後保持低調，希望自己能好好懺悔。」

服完球監之後，A-Rod當時曾發表手寫信向洋基及球迷道歉，信中表示對所作所為負起完全責任，也會以場上的表現重新立足，他強調，「改變形象的方法就是負責，負面批評、觸身球、媒體惡言等所有東西，都是你自己造成的，你必須關閉保護自我的能力。」

A-Rod 大聯盟

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