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MLB／代跑林多賺得分 張育成唯一打席吞K
印地安人今天在大聯盟春訓熱身賽以7：11輸給天使，台將張育成在五局下接替當家球星林多（Francisco Lindor）代跑，之後留在場上擔任游擊守備，唯一的打擊機會以吞K收場，打擊率降至2成11。
林多在兩人出局後敲安上壘，印地安人讓功成身退的他下場休息，換上張育成代跑，結果下一棒赫南德茲（Cesar Hernandez）開轟，助張育成跑回分數。
張育成此役的唯一打席是在七局下，被天使牛棚投手羅德里奎茲（Jose Rodriguez）賞出三振，連續兩場出賽打擊沒有建樹，目前春訓累積19打數4支安打，有兩分打點、得三分，一個保送、八次三振。
印地安人雖然一度領先三分，但在比賽後段失守，尤其八、九局共被攻下五分，遭到天使逆轉。
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