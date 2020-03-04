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MLB／確認傷勢無礙 韋蘭德春訓首戰就讀球探報告

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
太空人王牌韋蘭德春訓首次登板亮相，對紅雀先發2.2局，被敲三支安打失三分。 美聯社
太空人王牌韋蘭德春訓首次登板亮相，對紅雀先發2.2局，被敲三支安打失三分。 美聯社

受到鼠蹊部不適影響，太空人王牌韋蘭德Justin Verlander）直到今天才在春訓賽登板亮相，對紅雀先發2.2局，被敲三支安打失三分，雖然球隊以3：6輸球，但對他來說，最重要的是傷處不再感受到病痛。

韋蘭德原本希望能撐滿三局，不過被高史密特（Paul Goldschmidt）的陽春砲轟退場而破壞計畫，原本預計投50球的他，最後共投53球，最快球速97哩，失掉三分有兩分是自責分，一個保送、三次三振，防禦率6.75。

「今天最要緊的，就是上場沒有不適，確認鼠蹊部好了，希望球速也有出來，我的確有幾球被數字嚇到。」韋蘭德說道。

37歲的韋蘭德在去年再創生涯代表作，223局投球拿下21勝6敗，防禦率2.58，首度完成單季300K壯舉，並收下個人第二座美聯塞揚獎，今年他也預計擔任太空人開幕戰先發，這將是他第12次開幕日掛帥出征。

雖然只是春訓第一戰，韋蘭德的敬業態度立刻嚇到新捕手搭擋，加爾諾（Dustin Garneau）透露，「他在第一次來找我時，手中就已經拿著對方打者的球探報告，這件事太讓我印象深刻了，不過也跟他在我心中所預期的形象一樣。」

韋蘭德 球速 Justin Verlander

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