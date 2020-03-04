MLB／提前多續葉力奇7年 釀酒人端57億合約
為了長期留下看板球星，釀酒人提前開給當家強打葉力奇（Christian Yelich）七年1.9億美元（約台幣57億元）的延長合約，將創下隊史紀錄，目前已接近完約；由於原先的合約還有兩年時間未滿，代表葉力奇未來九年都將為釀酒人效力，雙方還擁有2029年的共同選擇權。
加上今年和明年的1250萬美元、1400萬美元薪水，葉力奇現在起將陸續從釀酒人提領2億1650萬美元，不過合約中包含延後付款。
葉力奇目前身上的合約是2015年時和馬林魚所簽，七年4957萬美元的價碼被視為史上最超值的合約之一，尤其近年來打擊火力再進化，甚至拿下2018年國聯MVP。
28歲的葉力奇上賽季因膝傷季末提前關機休養，不僅錯過衛冕國聯MVP的機會，也把大獎讓給道奇的貝林格（Cody Bellinger），但仍繳出3成29打擊率、44轟和97分打點的高效成績，讓只合作兩年的釀酒人心甘情願提前續約。
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