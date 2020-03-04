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MLB／左腿緊繃傷退 林子偉錯過對決田中
春訓賽「基襪大戰」，原本被安排在先發第六棒、中外野的台將林子偉，二局上的打席因左腿緊繃臨時傷退，也錯過和日本投手田中將大對決的機會，終場所屬的紅襪以1：9敗陣。
紅襪首局進攻形成三上三下，林子偉沒有上場機會，一局下洋基灌入六分大局，站在中外野的他相當忙碌，防區內出現兩支安打，還處理了一顆高飛犧牲打，有可能在此時發現傷勢。
二局上兩人出局，輪到林子偉的打序時卻被更換代打，由史騰珍（Cole Sturgeon）幫忙上場打擊，現場傳出林子偉是因左腿緊繃下場休息，但並沒有進一步消息指出傷勢是否嚴重。
加入紅襪第七年的林子偉今年已經沒有下放選擇權，要力拚開季26人名單，目前為止也在春訓有不錯的發揮，八場出賽打擊率4成12，帶有一分打點，有望頂替霍特（Brock Holt）離隊後的工具人空缺。
洋基此役由田中將大登板先發，三局內容用了40球，有28顆是好球，沒被敲出任何安打，還飆出五次三振，狀況良好的他說，「我認為每個環節都運作不錯，有良好的控球，也對好球帶積極進攻，今天真是好日子。」
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