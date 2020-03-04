再遇傷兵潮但有好備胎 洋基新球季大有可為

美國職棒大聯盟開打在即，紐約洋基隊上周一口氣掛掉兩名重量級球員，先是強投塞佛里諾(Luis Severino)整季報銷，兩天後「怪力男」史丹頓(Giancarlo Stanton)腿傷復發，可能趕不上開季先發陣容中，洋基隊等於2020球季比賽尚未開打，先發投手二號與四號派克斯頓(James Paxton)和六號赫蒙(Domingo German)都不在，外野手賈吉(Aaron Judge)、史丹頓和早已報銷的希克斯(Aaron Hicks)也缺席，本來休士頓太空人隊今年醜聞纏身、波士頓紅襪隊進入半重整狀態，洋基隊開季本被看好代表美聯重回世界大賽，但接二連三的傷兵，不但為季後賽之路蒙上陰影，更要看洋基管理層和教練團能否像去年一樣扭轉乾坤。

塞維里諾在2017和2018球季投出33勝14敗、勝率超過7成的優異成績，可惜去年球季因傷僅出賽3場，上個月又因為要動Tommy John手術而宣告本季報銷，就像王建民一樣，在洋基正準備要飛黃騰達時，卻遭到命運無情的打擊。 歐新社資料照片

洋基隊去年創下隊史傷兵紀錄，有30名球員分別在不同時間和長度進入傷兵名單，一支球隊也就40人名單，居然有3/4的人都曾掛過傷號，上述的幾名球員之外還有目前已轉隊的救援投手巴坦希斯(Dellin Betances)等，但即使是這樣，洋基隊依舊拿下單季103勝，依然打進美國聯盟冠軍賽。這真的要歸功於洋基的管理階層和教練團，在調度與戰術方面真的是「神執行」。當然這多少也有點運氣成分，看似已經走下坡的外野快腿賈納(Brett Gardner) 老來回春，長打率、上壘率和全壘打創生涯新高，加上莫名其妙簽進多功能內野手爾歇拉(Giovanny Urshela)和替補外野手陶企曼(Mike Tauchman)，兩人也打出不錯的成績，總教練布恩(Aaron Boone)也趕上潮流安排開戰投手(Opening Pitcher)為先發投手群做調度，所以布恩在去年美聯最佳教練獎中，最後以第二名收場，也算是給他拍拍手鼓勵安慰一下。

洋基去年就遇到傷兵不斷的問題，但是總教練布恩臨危不亂，總是有辦法做出適宜的調度，讓球隊始終充滿競爭力。 美聯社

洋基算是大聯盟中以傷兵球員超多而出名的球隊，記得以前王建民在洋基隊時，有一陣子球隊也是不斷有球員受傷，當時球隊也是針對運動防護和體能訓練的部門做人事調動，這一招去年球季也再度用上，球隊在球員「健康與表現」(Player Health Performance)和「運動訓練」(Athletic Training)兩部門作出更換，沒想到惡夢還是再度發生，一周之內爆掉兩名大球員。

這中間比較讓洋基受傷的是史丹頓，三年前洋基隊花了大筆的金錢、要為他支付2億6500萬的薪水，希望讓他成為洋基重砲行列的主軸，沒想到他成為重砲部隊中的缺口，去年洋基幾乎快99%的球賽沒有他在陣，還能夠拿下103勝，更讓人覺得有他沒他其實也沒差。

洋基兩大巨砲賈吉(右)和史丹頓(左)在春訓一開始就出事，一個手痛、一個腳痛，能否趕上開幕戰還很難說。 歐新社資料照片

但是洋基隊今年開季後至少前1/3球季會有許多三至四星級的球員無法上場，能否有去年的運氣和同樣的神調度就不一定了……

首先，可以確認的是內野手球員將會是洋基隊打線的主軸，轉全職游擊手的托瑞斯(Gleyber Torres)、之前提到扶正的三壘手爾歇拉和在洋基隊重生的拉梅修(D.J. LeMahieu)，外加強打捕手桑契斯(Gary Sanchez)等，最重要的是傷癒復出的原來三壘手安都哈(Miguel Andujar)，這位小將2018年時還曾是超級新人，去年傷了一整季，今年球季回來面臨內野沒有他的守備位置了，安都哈的守備普普，但打擊方面不錯，他將會是洋基球打線中的不確定因子，他要是能發揮的的話，外野手傷兵眾多的傷害就會減輕不少。

洋基三壘手安都哈在2018球季打出.297打擊率、27轟、92分打點的優異成績，獲得美聯新人王票選第二名，去年球季因傷只出賽12場，今年他的表現備受期待，在春訓也已經開轟。 歐新社資料照片

洋基在今年以3億2400萬重金簽下了大投手柯爾(Gerrit Cole)，本來以為先發投手補好補滿了，沒想到接二連三的傷病和事故，洋基在開季前反而面臨到先發投手五人還補不齊的窘境，扣掉了塞佛里諾、派克斯頓和赫蒙，目前先發順序為柯爾、田中將大、哈普(J.A. Happ)和動刀後休息快兩年的左投蒙哥馬利(Jordan Montgomery)，另外洋基還可能將新秀史密特(Clarke Schmidt)給提早端上來。

蒙哥馬利是洋基自家培養出來的投手，而且好不容易的能升上大聯盟，洋基隊自從老投手派提特(Andy Pettitte)退休後，一直無法從自家農場培育出好的投手，因此對蒙哥馬利寄予厚望，加上也是名左投。在這幾天的春訓期間，蒙哥馬利出賽兩次，三振連連，看來可以鎖住洋基隊的第四號先發，對於夢幻棒球的玩家來說，蒙哥馬利是名可以開買低賣高的投資型球員。

另外，洋基目前還沒宣布誰是第五號先發，看似是羅艾西加(Jonathan Loaisiga)機會大一點，但是還在2A磨練的新人史密特應該在最後階段會殺出來。這小將和蒙哥馬利一樣，才從Tommy John手術中康復出來，去年在小聯盟防禦率3.47、102次三振(共投近91局)。目前春訓期間，他以伸卡速球、曲球和變速球搭配，讓教練團感到驚豔。

羅艾西加在小聯盟打滾多年，三振能力逐漸增強，只是先發經驗較少，不過洋基有充裕的牛棚戰力，讓他也有機會擠進先發輪值。 歐新社資料照片

危機就是轉機，洋基在開季前傷兵成群，但是傷癒復出的球員也不少，成為一股不確定的爆發因子。剩下的就看就教練團和季中管理階層如何做交易和更動了。