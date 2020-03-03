MLB／費城人開路先鋒難產 吉拉迪：哈波先不要

前洋基教頭吉拉迪（Joe Girardi）今年重返大聯盟執教費城人隊，他坦言最傷腦筋的就是如何安排先發打線，就連睡前也在苦惱，「這是我躺在床上最費神的事。」

隨著麥卡臣（Andrew McCutchen）確定因傷趕不上開幕日，費城人得另尋開路先鋒，吉拉迪盤算不少人選，金格利（Scott Kingery）和昆恩（Roman Quinn）都是強力選項，甚至捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）也在考慮範圍內。

不過當家強打哈波（Bryce Harper）卻被吉拉迪屏除在外，他解釋，「至少現在先不要，我想讓他在一局上有人上壘時打擊。」

去年季中麥卡臣動十字韌帶手術報銷，費城人嘗試八位替代人選，卻沒人成為固定主力，哈波其實也曾在前教頭凱普勒（Gabe Kapler）指派下扛過八場開路先鋒，雖然繳出三發全壘打、2成66打擊率，但球隊更仰賴他的打點能力，畢竟他上季是陣中的打點王。

有鑒於哈波先拉第一棒的八場比賽，費城人只贏下其中兩場，吉拉迪認為不該重道覆轍，「我認為理想來看，他適合排在第二棒或第三棒，或許就第二棒了吧。」