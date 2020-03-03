MLB／39歲巴提斯塔飆94哩 拚二刀流重返大聯盟

為了重返大聯盟，巴提斯塔（Jose Bautista）不惜進行改造，即將為多明尼加出征美洲區奧運資格賽的他，被報導加練投手角色，希望用「二刀流」吸引球團青睞。

儘管已經39歲，去年還整季失業，巴提斯塔不輕言退休，這個冬天在家鄉多明尼加勤鍊投，盼多增加一項武器可以換到站回大聯盟的機會，據傳他的球速最快可達94哩，還有一顆滑球，季後曾一同練球的同胞投手史卓曼（Marcus Stroman）就以專業角度稱讚，巴提斯塔具有在大聯盟後援的能力。

3月下旬即將開打的美洲區資格賽，巴提斯塔預計會接下多明尼加一壘手的任務，不過到時會不會登板秀一手投球還不得而知，這也將是他爭取大聯盟球探目光的一大舞台。

巴提斯塔過往曾是令投手聞風喪膽的重砲，15年大聯盟生涯累積344轟，藍鳥時期於2010年和2011年合繳97支全壘打，蟬聯美聯全壘打王，不過離開北境之後成為浪人，2018年待過三支球隊，整季剩下13轟、打擊率2成03。