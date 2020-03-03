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MLB／陳偉殷挨2轟 中繼1.1局失4分吞敗

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
陳偉殷春訓第二場出賽挨兩轟吞敗。路透(資料照)
陳偉殷春訓第二場出賽挨兩轟吞敗。路透(資料照)

陳偉殷春訓第二場出賽遭洛磯打爆，中繼1.1局被敲五支安打，其中兩支是全壘打，另外還投出兩個保送，共丟掉四分，新東家水手終場以6：9輸球，砸鍋的陳偉殷同時承擔敗投。

陳偉殷在比數2：1領先時，四局上擔任首位牛棚投手，不過他對第一位打者投出保送，再被下一棒的希利亞德（Sam Hilliard）敲出兩分彈，接下來又因保送和兩支安打串聯多失一分，面對的前五人統統上到壘包，好在後面出現雙殺打幫忙，這個半局以失三分作收。

陳偉殷五局上續投，卻又讓第一位打者達爾（David Dahl）轟出全壘打，接著再被敲出安打，抓到一出局後被換下場，壘包上的責失分最後交由隊友守住，沒有造成進一步傷害。

一改前一場兩局無失分的好投，陳偉殷今天狀態低迷，防禦率也從0爆增到10.80，重挫爭取大聯盟一席之地的機會。

陳偉殷

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