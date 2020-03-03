MLB／能守游擊的加分 張育成爭取開季工具人添籌碼

台將張育成正和另外兩名隊友進行印地安人開季內野工具人之爭，總教練法蘭柯納（Terry Francona）受訪時沒有明講目前屬意由誰出線，但強調此人一定要有防守游擊大關的能力，這代表阿洛尤（Christian Arroyo）可能最早出局。

24歲的阿洛尤去年季中透過交易從光芒來到印地安人，過去傷病史豐富的他春訓展現火力，打擊率破三成帶有一轟，不過前一次守游擊已經是2017年在巨人時期，過去兩季只在二、三壘輪轉，讓法蘭柯納對他的功能性保有質疑，「我們想要看他是否有多功能的能力，可以到處移防，並且在這些位置都很可靠。」

相較於張育成還有兩年的選擇權，阿洛尤今年已經無法下放，是否成為印地安人考量之處有待觀察。

32歲老將弗里曼（Mike Freeman）是另一位競爭者，也是三人當中唯一不在40人名單，不過他去年就替印地安人扮演稱職的工具人，甚至外野也幫忙分擔，這次春訓也繳出不錯打擊成績。

張育成雖然春訓打擊沒有太出色，但被分配最多游擊機會，加上二、三壘也可分擔，籌碼不遜於另外二人。

法蘭柯納直言，尚未決定要啟用一或二名工具人，「有時候一個決定會牽動到下一個，如果你只看春訓誰打得最好，可能也無法做出誰最能幫助球隊的決定。」