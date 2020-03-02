MLB／大谷怎麼了？春訓8打數吞6K

天使今天兵分二路進行春訓賽，日本「二刀流」在和白襪之戰擔任先發第四棒、指定打擊，不過兩次打擊機會都吞下三振，不但打擊率下滑至1成25，四場出賽累積八打數已經領到六次三振。

天使在前三局豪取六分，不過大谷翔平卻未做出貢獻，首局下於瑞登（Anthony Rendon）的三分彈後上場打擊，卻遭到三振形成天使第一個出局數，三局下他再次被白襪先發投手狄威勒（Ross Detwiler）賞K，但他對於主審的好球帶不甚認同，認為最後一個滑球外角偏低。

大谷翔平五局下的打席交由代打，今天繳出二支0的成績，目前打擊率和他第一年參加大聯盟春訓時一樣低，更慘的是，當時32打數吞十K，現在八打數就有六K，揮空率偏高是一大主因。

排在第三棒的天使新血瑞登春訓打擊率則是高達6成67，今天更是揮出來到新東家的首轟，但他冷靜表示，「現在還不算數。」