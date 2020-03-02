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MLB／道奇媒體比紅襪友善 普萊斯：再開心不過

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
投手普萊斯。路透
投手普萊斯。路透

以交易配角的身分離開紅襪，加入道奇不到一個月的老牌投手普萊斯（David Price）如此形容，「這裡和波士頓太不相同，就像白天和黑夜一樣，我只來到這裡幾周，但我真的再開心不過了。」

普萊斯之所以這麼說，和媒體型態有相當大的關係，過去在紅襪曾和記者鬧翻的他，回憶來到道奇之後的交手經驗，只在加盟記者會上面對過媒體，之後在春訓營亮相，甚至從手腕傷勢復出、投完近六個月首次打擊練習，都沒有記者糾纏。

「那天對我來說是大日子耶。」普萊斯不可置信地說著，「結果我進來休息室，脫衣服、沖澡，再回到更衣櫃前，站在那裡10至15分鐘，附近大概只有兩、三位記者在跟其他人講話，沒有人來問我當天的狀況，真不敢相信。」

和過往在紅襪總是被大批媒體包圍不同，普萊斯享受到自由的空氣，並把這故事轉述給棒球事務部門總裁弗里曼（Andrew Friedman），和前NBA傳奇球星、道奇股東魔術強森（Magic Johnson），得到洛杉磯雖然是媒體重鎮，但是會讓你感覺是小市場的回應。

普萊斯2018年跟隨紅襪，世界大賽擊退道奇封王，讓道奇苦吞「二連亞」的滋味，如今來到新東家的他同情說，「我無法想像連續兩年輸掉世界大賽的感覺，這太野蠻了，但我知道贏球的感覺，所以我多想要讓這群人也體驗看看。」

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）看好普萊斯能在這裡做出貢獻，「他會付出一切幫助我們奪下冠軍，他知道貝茲（Mookie Betts）才是這筆交易的頭條，但不損他對自己的信心，是一流的先發投手。」

普萊斯 道奇 紅襪

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