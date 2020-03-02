全壘打王肥約爛尾其來有自 史丹頓恐成下一位

從去年開始糾纏洋基的傷勢問題至今仍「陰魂不散」，春訓才剛開始，除了兩大先發投手派克斯頓（James Paxton，因背傷開刀至少將缺賽一個月）及塞佛里諾（Luis Severino，因韌帶重建手術整季報銷）先後脫離戰線外，繼外野手希克斯（Aaron Hicks，因去年10月動韌帶重建手術須休養八到十個月）缺陣後，兩門外野重砲賈吉（Aaron Judge，因肩傷尚未開始練打）及史丹頓（Giancarlo Stanton，因小腿拉傷可能趕不上開幕賽）的傷勢也不容樂觀。

在眾多傷兵之中，又以史丹頓的傷勢最令人感到失望。不僅因為他在被交易到洋基的第一季表現不如人意，雖能健康出賽158場（生涯次高），全壘打砲火卻從前一年的59隻銳減到38隻，OPS .852及OPS+ 130也都低於生涯平均（.905及140），分區季後賽更慘遭紅襪投手封鎖。而且去年的史丹頓大小傷不斷，先是季初拉傷二頭肌，打復健賽又小腿受傷。好不容易在六月下旬回到場上，只打了六場比賽就又拉傷右膝蓋，直到九月才又重返球場。但進入關鍵的美聯冠軍賽，史丹頓卻又因四頭肌拉傷缺陣四場——說巧不巧，這四戰洋基全都敗在太空人手下。

最重要的是，看來已擺脫不了「痛痛人」命運的史丹頓如今已年滿30，大好球員生涯開始進入後半段，而洋基跟他仍有長達8年2.44億美元的合約要走完。雖說這紙曾創下運動史上最高總價（13年3.25億）的天價肥約「始作俑者」不是洋基，但總管凱許曼（Brian Cashman）當年既然願意跟另一位洋基人——馬林魚老闆基特（Derek Jeter）做成換來史丹頓的「魔鬼交易」，如今也只能吞下這苦果。

馬林魚老闆基特在2017年底將史丹頓換到洋基，當時讓人感覺他似乎是在回饋老東家洋基，但現在看來像是提早送出了燙手的山芋。 美聯社

而且洋基不是沒有前車之鑑可供借鏡。就在他們換來史丹頓的前一年，同樣曾單季50轟的巨砲——「小王子」菲爾德（Prince Fielder）才剛因為頸部二度傷害含淚宣佈無法繼續打球。跟史丹頓一樣，菲爾德也是靠他驚人的全壘打火力拿到9年2.14億的高薪，也同樣在簽約後沒幾年就被老虎交易到遊騎兵。而且此前的菲爾德比史丹頓更健康，自升上大聯盟的第一個完整球季開始，菲爾德8季之中只缺賽13場，還曾連續出賽547場外加三年全勤。但與老虎簽約後，年僅27歲的菲爾德表現逐年下滑，直到反覆的頸部傷勢提前終結了他的球員生涯。

費爾德被老虎簽下之後，前兩季還分別打出30轟和25轟，而且還都打滿162場，並不算差，但及時認賠塞給遊騎兵，讓老虎後來少賠好多錢，要不然今年都還要付他薪水。 歐新社資料照片

或許有人會認為菲爾德所受的嚴重傷勢僅是少數特例，但拿下全壘打王的巨砲在簽下肥約後立馬成了「鋸砲」，其實是一再發生的常態，與洋基位處同分區的金鶯兩屆全壘打王戴維斯（Chris Davis）就是「血淋淋」的先例。當年金鶯在與戴維斯續約之前，輿論原本就不看好他未來的表現，但十分欣賞戴維斯的金鶯老闆還是力排眾議與他簽下7年1.61億的合約。結果戴維斯不僅成績夠不上他那一壘手史上第六高的年薪，表現之爛更堪稱史詩級。

金鶯一壘手戴維斯可是以53轟和47轟拿過兩次全壘打王，但哪知他隨後的成績像溜滑梯一樣，年年急速下滑。 歐新社資料照片

全壘打王不保險，簽三冠王總該沒問題了吧？曾做如是想的老虎照樣嚐到苦頭。在看過卡布雷拉（Miguel Cabrera）2012年拿下三冠王，隔年又蟬聯MVP外加贏得打擊率、長打率、上壘率「三率之王」的豐功偉業後，應該很難想像短短三年之後他竟會落到成績甚至遠低於聯盟平均的窘境。跟戴維斯一樣，當年許多媒體也都認為老虎與年屆30的卡布雷拉續約8年2.48億（若加上他的原有合約更高達十年2.92億）實為不智之舉，但不信邪的老虎還是決意留他在底特律「養老」，結果換來的是卡布雷拉近三年兩度長打率未達四成的「慘劇」。

老虎閃掉費爾德的爛尾肥約，卻閃不掉三冠王卡布雷拉更貴的天價爛約，從今年到2023年，老虎總計還要付他1億2400萬美元。 歐新社資料照片

如果再往前追溯，我們還可找出同樣是兩屆全壘打王的普荷斯（Albert Pujols，與天使簽下十年2.4億合約）及霍華德（Ryan Howard，與費城人續約五年1.25億）等等失敗的先例。究竟這些全壘打王為何總是在簽約後短短幾年內就一蹶不振？道理其實球隊高層跟大多數媒體、球迷都心知肚明，說穿了不過就是因為他們總是被「簽在最高點」。自進階數據開始大行其道後，已有多項研究揭露打者的生涯巔峰平均落在25至27歲，之後表現便開始逐步下滑。當然明星球員的巔峰多能維持更久直到30歲以前，但自30歲這個分水嶺後，即便是名人堂等級的球員也擺脫不了歲月催人老的鐵律。

尤其這些重砲手年輕時能夠把球轟得滿天飛，憑藉的是他們超人一等的爆發力，以及由此而生的揮棒速度及擊球力道。同樣地根據科學研究，人類的肌肉自30歲開始就會以平均每十年百分之三到五的速率減少流失。這個數字看似不多，然而對這些以爆發力取勝的打者來說，失之毫釐，往往就是全壘打與深遠高飛球甚至是三振的一線之隔。而且這些打者賴以生存的爆發力一旦退化，不像其他球技還可靠經驗、頭腦等來彌補（例如速球派投手改練變化球），很快就只有被淘汰的份。2016年才剛拿下全壘打王，隔年轉戰洋基不到半季就被匆匆釋出的卡特（Chris Carter）其實就是最好的例子。

卡特2016年在釀酒人以41轟拿下全壘打王，隔年轉隊到洋基僅出賽62場，打出8支全壘打、打僅率僅.201，遭洋基釋出後就只能在小聯盟掙扎，不過去年轉戰墨西哥聯盟後，竟然又打出了49轟！ 歐新社資料照片

雖然有過這麼多失敗的先例，洋基終究還是跟許多球隊一樣「荷包見底終不悔」。當然，實力雄厚的洋基去年在史丹頓只打了18場外加傷兵累累的情況下照樣打出103勝，加上這一季陣容又更加強大，沒有道理認為史丹頓的最新傷勢會對他們的爭冠機會有嚴重影響。但身為球隊總管的凱許曼（Brian Cashman）當然不能只看眼前。從事後之明看來，當初如果沒有交易史丹頓，今天的洋基顯然會有更高的財務彈性可以靈活運用，至不濟也能作為未來與一干前途無量的小將續約的預算。事到如今，除非史丹頓恢復健康並持續交出稱職的好表現，否則他那尾大不掉，勢難再次交易出去的超級肥約，已註定成為困住洋基未來多年的「沉沒成本」。