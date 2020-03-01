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MLB／山口俊三局好投 藍鳥教頭讚：指叉球像田中

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
山口俊。 路透
山口俊。 路透

拋開前一戰只撐0.2局失三分的陰霾，日本新臉孔山口俊的春訓第二戰，成為今年藍鳥第一位投滿三局的先發投手，他表示，「我回顧上一次先發，想要修正沒做好的地方，應用更多球種，並且專注在打者的好球帶。」

藍鳥今天以6：5贏下費城人，山口俊看來適應比較大、比較滑的美職用球，前三局登板投49球，被敲兩支安打，其中包含一發陽春砲，因而丟掉一分，一個保送和三次三振，「我專心在投出外角偏低的速球，取得球數領先後，我開始投指叉球。」

山口俊用好表現為爭取第五號先發添加籌碼，藍鳥教頭蒙托亞（Charlie Montoyo）欣慰表示，「他無疑好多了，速球控得非常好，指叉球的位移也很不錯，指叉球像是田中將大的一樣，是個很重要的武器。」

第一年挑戰大聯盟，初來乍到的山口俊對於新環境和語言隔閡都不擔心，「我從來不覺得自己被孤立，事實上我感覺自己像是美國人、多明尼加人或委內瑞拉人，我派出肢體語言，還滿有用的。」

藍鳥 費城人 大聯盟

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