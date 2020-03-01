MLB／春訓首球挨轟 達比修：我有算到

春訓賽所投的第一球就被釀酒人開路先鋒阿西亞（Orlando Arcia）敲出全壘打，小熊日本投手達比修有卻在賽後表示，這劇本一如他原先預料，「我知道他會揮棒，這也是我的第一戰，所以我想投速球，一顆忘我的速球進入好球帶，昨晚我就在想，如果是阿西亞打第一棒，那他就會開轟，還真的發生了。」

達比修有最後先發兩局，共被敲兩支安打、失一分，承擔小熊3：4輸球的敗戰投手，但其實投球內容出色，球速最快達98哩，還使出六種不同球種，「四縫線、卡特、硬卡特、滑球、彈指曲球、二縫線。」達比修說道，「對，真的有六種。」

除了自嘲原本想試著飆出100哩火球，可惜沒能突破，達比修有對於是否將擔任小熊開幕戰投手的提問，也以開玩笑方式回應，「我只是第三號先發。」

33歲的達比修有在去年明星賽後重新找回強投身手，他認為原因在於對速球更有信心了，「我感覺球的旋轉變得更好，所以讓打者常揮棒落空，去年我很用力在投，但球的旋轉率不夠好，這是被打者逮中的原因，尤是對左打，但今年我感覺不同了，可以製造許多揮棒落空。」

達比修有先前在社群媒體上暗示釀酒人強打葉力奇（Christian Yelich）有偷暗號之嫌，兩人隨即在網路上引發口水戰，今天釀酒人沒有安排葉力奇出賽，達比修可能要等到開幕戰才能和他場上對決，「他是大聯盟最棒的打者，所以我很期待在開幕戰對抗他。」