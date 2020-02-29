MLB／春訓首戰1.2局飆4K 克蕭鎖定開幕先發

道奇今日熱身賽對上釀酒人，王牌克蕭（Clayton Kershaw）表現犀利，首戰雖只投1.2局，但豪爽送出4K，蓄勢待發重返開幕戰先發。

克蕭去年因肩部痠痛，被迫中斷長達8年的開幕戰先發，也影響春訓進度，對此克蕭坦言：「心情其實沒有很糟，不過就是春訓而已，我得克服。但在休賽季能有完整的休養，整個春訓也都很健康，讓我增加不少信心。」

克蕭今年帶著健康身體捲土重來，剛開局就連賞2K，並上演3上3下。2局下續投，總計主投1.2局送給打者4次三振，未被敲安，另有2次保送。預計下一場先發3局。

針對自己春訓首戰表現，克蕭自認滿意，速球球速可達93英里。他表示：「感覺很棒。雖然進壘點沒有到很精準，但就體感而言，手感有出來。現在就是要想辦法投好球，不過除此之外，這是很棒的第一步。」

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）也對克蕭首戰表現讚譽有加，大讚自家王牌速球控球方面執行得很好，球路也很刁鑽，不過也補充：「變化球就是投不進好球帶，不過還是很犀利，只能靠時間慢慢調整。整體而言我今天對他非常滿意。」

克蕭去年例行賽16勝5敗，累積投球局勢178.1局為近5年最多。擁有一紙好成績，唯獨球隊在在季後賽走不遠。克蕭坦言相當在意，但也強調：「我得接受它，必須盡力往前走，為今年做好準備。」