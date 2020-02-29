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MLB／結束一周隔離期 紅襪劉致榮披96號球衣上工

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
結束一個星期的隔離，台灣新秀劉致榮總算前進紅襪春訓基地，並展開首度美職訓練。 圖／聯合報系資料照片
結束一個星期的隔離，台灣新秀劉致榮總算前進紅襪春訓基地，並展開首度美職訓練。 圖／聯合報系資料照片

結束一個星期的隔離，台灣新秀劉致榮總算前進紅襪春訓基地，並展開首度美職訓練，球隊對外表示他健康情況良好，沒有出現任何疑似新冠肺炎的病徵。

由紅襪今天客場作戰，劉致榮並沒有隨隊出征，留在基地進行赴美後的第一次訓練，現場不少春訓賽球迷對於紅襪的做法給予肯定，不過也有人認為既然沒出現症狀，就沒必要採取隔離。

劉致榮穿上96號球衣參與紅襪春訓。 截圖自Derek Kopp推特
劉致榮穿上96號球衣參與紅襪春訓。 截圖自Derek Kopp推特

新冠肺炎疫情在美國逐漸加溫，目前已達60例，不過即將開打的大聯盟仍沒有任何相關異動措施，春訓賽照樣吸引多數球迷進場。

紅襪球員發展部門副總裁克拉克（Ben Crockett）向美媒表示，「我們對任何來自台灣的旅客沒有意見，劉致榮很健康，也沒有什麼可疑的接觸史，但我們認為應該格外小心，我們試著超前部署，給他在這裡幾天，限制他的接觸範圍。」

抵達美國八天後，劉致榮穿96號球衣上工，和其它投手相比，只能做一些輕量的訓練，甚至參觀居多，克拉克認為不必趕鴨子上架，「大多數人從地球另一端到來，都需要適應時差和環境，前幾天都會晚上起來、白天睡覺，我們這裡從亞洲來的球員都曾和時差奮戰過，通常我們會讓他早點來。」

劉致榮 紅襪 大聯盟

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