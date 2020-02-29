MLB／春訓第三場出賽 大谷首安、首打點同開張

春訓第三場出賽，大谷翔平終於等到首安，今天對遊騎兵續扛先發第四棒、指定打擊，兩打數一安打並帶有一分打點，助天使7：2留下勝利。

大谷翔平首打席在一局下，一人出局、三壘有人時上場，對遊騎兵先發投手敲出安打，送回天使的第二分，不過三局下也吞下春訓以來第四K，目前打擊率為1成67。

大谷翔平在春訓賽進行實驗，揮棒前右腳抬起與否尚未定案，第一場出賽時他找回前年首登大聯盟的抬腳姿勢，近兩戰又和去年一樣，右腳貼近地面，他回應，「我想多點嘗試是好事。」

今日賽前他也完成57球的傳接球，並在打擊練習揮出三發全壘打，其中一支特大發直擊右外野螢幕。

同場出賽的南韓老將秋信守為遊騎兵開路先鋒，春訓第二場出賽打擊依舊掛蛋，累積四打數無安打，成了另一位等待首安的亞洲球員。