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MLB／春訓投超慢曲球 葛蘭基：Trackman壞了

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
春訓晚到的葛蘭基（Zack Greinke）今天首度在熱身賽登板。 歐新社
春訓晚到的葛蘭基（Zack Greinke）今天首度在熱身賽登板。 歐新社

春訓晚到的葛蘭基（Zack Greinke）今天首度在熱身賽登板，為太空人先發兩局，被敲一支安打失一分，整體表現看來不受影響，終場太空人也以6：4力克馬林魚。

不受限於投捕報到日的框架，葛蘭基維持自主訓練，比隊友晚了十天才到，六天前熱身賽開打時才現身春訓營，因此等到今天安排出賽，兩局投球用了29球，其中好球有22顆，雖然一開賽就被敲出安打，並讓跑者靠著盜壘、失誤和高飛犧牲打回本壘破蛋，但他隨即回穩，沒受非責失分影響，後面飆出三次三振。

對於自己在太空人的第一場春訓賽，葛蘭基認為控球是重點，「我想要讓滑球更好一點，今天的是還不錯，但更重要的，是其他球種不能變差。」

根據「Trackman」系統，葛蘭基對老將坎普（Matt Kemp）投了一顆48.6哩（約78公里）的超慢曲球，不過賽後他卻予以否認，表示「Trackman」壞了，「我不認為我有對他投曲球，我更沒投過48哩。」

坦言沒那麼喜歡春訓的葛蘭基'，在經過這段時間後，有了不同想法，「目前為止挺好的，大多數的人現在會比較健談，因為賽季中有太多事務了。」

事實上，擁有社交恐懼症的葛蘭基才是公認的「省話一哥」，新教頭貝克（Dusty Baker）透露，球員間反應葛蘭基今年春訓比較多話，反問記者有沒有發現，卻得到回應，「沒有。」

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