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MLB／林子偉安打中斷 官網預測進開季名單

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

大聯盟官網記者預測，台灣好手林子偉有望以「工具人」角色擠進開季26人名單，在春訓期間也獲得不少機會，熱身賽五場出賽皆為先發，包括今天對雙城之戰，林子偉擔任先發游擊手，不過三打數無安打，中斷連續四場安打紀錄，打擊率來到3成33。

紅襪隊今天以1：4輸給雙城，林子偉擔任第一棒，第一局上場敲出二壘滾地出局，三局上在兩出局後同樣敲出二壘滾地，六局上則遭到三振，在下個半局隨著球隊防守大幅更動被換下場，紅襪隊僅靠馬丁尼茲（J.D. Martinez）在四局上的陽春砲打下一分。

大聯盟官網在春訓開打前的開季預測名單中沒有林子偉的名字，不過紅襪隊隨隊記者布朗尼（Ian Browne）昨天預測新球季26人名單，將林子偉與阿勞茲（Jonathan Arauz）納入為工具人人選。

布朗尼認為，林子偉因為今年已無下放選擇權，這位來自台灣的多功能左打有機會贏得開季名單的席位，因為林子偉不僅內野能守多個位置，也具有外野守備能力，阿勞茲則因規則五選秀必定放在名單中。

林子偉在今年春訓擔任過游擊、二壘、三壘手，仍未曾失誤，生涯在大聯盟出賽75場，除了這三個位置外，也有七場擔任中外野手，生涯打擊率2成48雖是競爭上的弱項，不過多樣的守備能力仍有助紅襪增添陣容深度。

林子偉 紅襪 大聯盟

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