MLB／復活了？ 戴維斯春訓火力全開打擊率達8成

金鶯「失落的強打」戴維斯（Chris Davis）因近幾年陷入大低潮，上季還因被換下場和教頭起衝突，季後也一度萌生退休想法，想不到春訓手感好到不行大復活，連續棒打對手，熱身賽打擊率高達8成！

金鶯今熱身賽對海盜，戴維斯任先發一壘手重拾風采，再度上演打擊秀。4局下先上開胃菜，在一壘有人的情況下敲出右邊方向的滾地安打；5局下直接端出拿手好菜，面對投手史崔頓（Chris Stratton）擊出陽春砲，幫助金鶯分數進帳至雙位數，終場以13:0痛打海盜。

相較這幾年打擊成為眾人笑柄，還創下連54打席無安紀錄，戴維斯春訓至今打出以往身手，總計8打數，累積2轟、2支一壘安打，另選到3次保送，打擊率為驚人的0.800，上壘率更是高達0.875。雖熱身賽成績無法百分之百保證正式開季能有相同表現，但對沈寂多時的昔日強打來說，好的開始或許就是成功的一半，新賽季改頭換面不無可能。