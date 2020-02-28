MLB／紅人鮑爾再度語出驚人 想要長態投一休四

曾說過要一年一簽的紅人強投鮑爾（Trevor Bauer），本賽季結束將再度獲得自由身，時常語出驚人的他，這次又有大膽的想法，表示希望可以投一休四，而非常態的投一休五。

美媒報導指出，鮑爾受訪時被問到自由球員的相關的問題，他首先想到的不是白花花的鈔票，而是打算投一休四。他說：「如果大家願意仔細了解我比賽的資訊，以及我的能耐的話，就會知道我投一休四的狀況比投一休五還好。」

鮑爾接著補充：「這到目前都沒人做過，所以聽起來可能很瘋狂，但首先，我相信我能做到；其次，這樣我的狀況會更好；最後，這會對球隊有幫助。」

另外，堅持一年一簽的鮑爾，同樣於受訪時重申這樣的想法。雖每年換約無法保證年年都能加薪，但鮑爾指出金錢不是驅使自己前進的動力，他強調：「個人成就、團隊成就才是促使我進步的動力。」

不過鮑爾也承認自己絕不會過度降薪加盟其他球隊，因為自己可能會成為其他球隊壓價的籌碼，藉此影響到其他球員賺錢的機會，他認為自己有責任不去破壞市場行情。