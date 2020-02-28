MLB／春訓初登板被問馬術 邦賈納「鬼打牆」回應

邦賈納（Madison Bumgarner）換穿響尾蛇球衣後首度在春訓熱身賽登板，今對紅人隊先發兩局僅因陽春砲失一分，還送出四次三振，不過賽後媒體提問聚焦在他化名參加馬術競賽，邦賈納用「鬼打牆」的方式轉移話題。

邦賈納今天開賽連續解決五名打者，其中四人被三振，直到面對迪崔克（Derek Dietrich）才被敲出右外野全壘打掉分，隨後再用滾地球出局收下最後一個出局數。

邦賈納賽後受訪時表示：「我感覺很好，比我預想中春訓第一場比賽的狀況還好要，特別是跟過去以往的狀況相比，我很滿意。」

不過當媒體問到馬術競賽一事，邦賈納說：「就像我說的，我今天感覺很好。」有媒體不死心換個方式問，在故事發生後的生活如何？邦賈納先問：「什麼故事？」當媒體指出是馬術競賽後，邦賈納又說：「就像我說的，我今天感覺很好。」

邦賈納日前被媒體報導，使用化名參加馬術競賽，而且行之有年，而他去年12月時和響尾蛇簽下五年8500萬美元合約，總經理韓森（Mike Hazen）表示，在簽約當時並不知情，但不會影響這個決定，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）也表示自己對球員的興趣沒有意見。

對於第一次穿上不同球衣出賽，邦賈納坦言沒有太多感觸，「當我上場之後，我就是專注在投球上，老實說，當我站上投手丘就沒想過這件事。」