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MLB／鼠蹊部不適 韋蘭德熱身賽首戰改下周

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
韋蘭德因鼠蹊部不適德推遲熱身賽初登板。 美聯社
韋蘭德因鼠蹊部不適德推遲熱身賽初登板。 美聯社

今天國民與太空人在熱身賽交手，原訂上演薛則（Max Scherzer）和韋蘭德Justin Verlander）的強投對壘，但因韋蘭德鼠蹊部不適而破局，韋蘭德推遲在熱身賽初登板，也透露父親傳來的簡訊：「預防勝於治療」，讓他決定對身體發出的訊息更加小心謹慎。

韋蘭德今天在春訓基地改投兩局模擬賽，共用30球，分別對瑞迪克（Josh Reddick）、瓊斯（Taylor Jones）和潘尼亞（Jeremy Peña），好消息是身體並未感覺不適，已排訂在下周三面對紅雀登板。

韋蘭德過往也曾遭遇類似傷勢，「我無法告訴你們原因，因為我也不知道為何會這樣。」他表示，不希望在春訓階段太過逞強，因此決定推遲先發，「先在比較能控制的環境下投球，每個人都同意這點。」

他也表示問題並不嚴重，「只是感覺到有一點不舒服，但當我站上投手丘投球時，並沒有太多擔心，感覺很好，現在也不覺得有什麼問題，這應該是今天我所期望最好的狀況了吧！」

韋蘭德在去年收下美聯塞揚，外界預期他將扛太空人開幕戰先發，但現在問題在於他的調整進度能否趕上；韋蘭德對此表示，「我現在無法回答這個問題，我們再看看吧。」

韋蘭德 Justin Verlander

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