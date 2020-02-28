MLB／塞爾開季列傷兵 紅襪開幕戰換人投

紅襪隊王牌投手塞爾（Chris Sale）因肺炎導致春訓進度延後，代理總教練羅尼克（Ron Roenicke）宣布，塞爾在開季將列在15天傷兵名單，並留在佛羅里達進行延長春訓。

羅尼克表示：「由於生病的關係，導致他晚了兩周，我們也希望多給他兩周時間，確定一切都沒問題，他很努力的要讓手臂找回投球感覺，我們不認為在春訓先發四場對他來說是公平的。」

塞爾雖然去年球季因為手肘發炎，8月14日後就未再出賽，不過羅尼克澄清，開季列傷兵與此無關，「跟手肘沒關係，他現在狀況很好，我們也很滿意，這項決定僅僅是因為他缺席了兩周，導致只能在春訓先發四場。」

塞爾同意球團的決定，雖然心情不太美麗，「就像是肚子被打了一拳，我們在開會的時候，我曾說，唯一受傷的是我的自尊心，不過這不是重點。」手臂的狀況才是塞爾目前最關心的地方，「我做了該做的，現在感覺很好，就是繼續努力吧。」

紅襪隊開幕戰將在3月27日作客藍鳥，主場開幕戰則是4月3日，不過塞爾預計4月7日才有機會歸隊，春訓近期計畫在周日擔任實戰打擊練習投手，羅尼克希望先發投手能在開季前投滿六場先發。

在塞爾確定開季缺席後，紅襪隊有可能將開幕戰交給羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），不過加上普萊斯（David Price）被交易至道奇隊，一下空出兩個輪值名額，紅襪不排除採用「假先發」的投手車輪戰方式補洞。