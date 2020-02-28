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MLB／劉致榮被隔離？紅襪：只是延後報到

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

大聯盟官網報導，劉致榮抵美後依紅襪指示自主隔離，不少美國媒體跟進報導，不過紅襪隊媒體關係副總裁葛瑞格（Kevin Gregg）跳出來否認，球隊並未隔離劉致榮，只是希望他延後報到，這段期間他也有出外跑步。

新冠肺炎在亞洲蔓延，來自台灣的劉致榮到美國向紅襪隊會合後，依照指示留在住所進行簡單訓練，一周後才向球隊報到，針對外界報導是遭到紅襪隊隔離，葛瑞格表示：「劉致榮沒有被隔離，也沒有染病，更沒有任何症狀。」

不過新冠肺炎的流行確實令紅襪有些擔心，葛瑞格承認讓劉致榮延後報到，是一項「過於謹慎」的決定，有鑒於目前在亞洲正流行的事件，加上這名球員是從亞洲而來，「只是希望他晚幾天再來球隊進行春訓。」而安排在周日報到的考量，是當天剛好是小聯盟選手體檢日。

劉致榮目前仍在飯店獨自休息，三餐有球隊安排，並且自主進行室內徒手訓練以及出外跑步，空閒時看看漫畫「灌籃高手」以及練習英文簽名，預計周日才會跟球隊報到，加入團體訓練。

新冠肺炎自1月爆發後，目前蔓延全球40多國，死亡超過2700人，世界衛生組織也表示，有可能演變成全球大流行。

劉致榮 紅襪

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