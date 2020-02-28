MLB／捲入洋基交易傳聞 薩馬甲：給我2號球衣就好

洋基投手塞佛里諾（Luis Severino）進行TJ韌帶置換手術，宣告本季報銷，也讓市場交易傳聞再起；巨人投手薩馬甲（Jeff Samardzija）早有預期，自己的名字將會出現在傳聞中，早已備好被訪問時的答案，向洋基開玩笑喊話，「給我2號球衣，還有別剪我的頭髮就好了。」

塞佛里諾遲至春訓展開時才確定動刀，讓洋基打好的算盤突然撥亂，總教練凱許曼（Brian Cashman）坦言，「在這個時間點，你通常只能從內部找答案，看看是否有值得給予機會的球員。」

儘管如此，美媒仍迫不及待為洋基尋找外部解答，大聯盟官網就列出五位可能的交易人選，分別是巨人薩馬甲和奎托（Johnny Cueto）、響尾蛇瑞伊（Robbie Ray）、海盜阿契爾（Chris Archer）和馬林魚史密斯（Caleb Smith）。

面對市場謠言，薩馬甲顯然已經有所準備，昨天面對媒體訪問，幽默回覆：「喔，當然好啊，就給我2號球衣，還有別剪我的頭髮就好了。」洋基的2號球衣已因「永遠的隊長」基特（Derek Jeter）而成為退休背號，隊上也有嚴格髮禁，薩馬甲開出的條件都是不可能兌現的。

將玩笑話放一邊，薩馬甲隨後認真回應，自己在巨人的感覺就像家，「任何人都希望能將自己和球隊都置於最有利的情況，顯然我們現在最期盼的就是進入季後賽卡位戰，在交易大限前增添一些潛力好手，好好衝刺一波，那是我們現在的第一目標。」

但他也說，「如果發生了什麼事，離隊才是對球隊有利的話，我仍會對這支球團充滿敬意，感謝他們為我做的一切，但只要我還穿著這件球衣，我就會為他們拚盡全力。」