MLB／首披藍鳥球衣出賽 柳賢振挨轟掉分

扛起藍鳥王牌投手的招牌，韓籍左投柳賢振今天在春訓演出首場出賽，對雙城先發兩局被敲三安打，因陽春砲失一分；談到轉隊後的首戰，他表示，「身為一名投手，能回到投手丘上的感覺總是很好，而且又是第一次與這群隊友一起作戰。」兩隊最終以3：3和局收場。

藍鳥今天在熱身賽出戰雙城，以四年8000萬美元合約簽下的柳賢振，首度披上藍鳥球衣出賽，先發兩局共用41球、26球是好球，一開賽就被連敲兩安打，但連抓三個出局數化解危機，仍在第二局挨威爾（Zander Wiel）的陽春砲失分。

柳賢振表示，「春訓的重點是累積投球量和局數，我相信這些我都有辦到。」生涯前七年都在隸屬國聯的道奇度過，今年他將首度轉戰美聯，而且還是砲火兇猛的美聯東區，「我從國聯到了美聯，這大概是唯一的改變吧！」他說：「棒球就是棒球，不管是在南韓、美國或加拿大。」

柳賢振對於新環境適應良好，他的翻譯布萊恩‧李（Bryan Lee）就透露，柳賢振以往在道奇休息室內就與隊友相處良好，現在來到藍鳥也一樣，「就我來看，他感覺非常自在，投入第一場春訓比賽的感覺很好，和他過去在道奇時很類似。」

布萊恩‧李提到，藍鳥球團從高層到教練團，都對柳賢振抱持開放態度，「每件事都進展得很順利。」藍鳥總經理艾特金斯（Ross Atkins）也說，「你能感覺得到，有些人就是屬於這個環境，而他就是其中之一，他真的非常放鬆，來到全新的環境也依然感覺舒適。」