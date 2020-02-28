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MLB／又敲安打 林子偉熱身賽連4場敲安
台灣野手林子偉今天為紅襪扛先發第七棒、游擊手，在熱身賽出戰費城人，在打擊區上持續有所建樹，兩打數敲出一安打、跑回一分，在熱身賽連續四場敲出安打。
林子偉此役第一打席敲出游擊方向滾地球出局，紅襪在第四局灌進3分追平比分，全靠第七到九棒連棒開花，林子偉打穿左邊防線站上一壘，隨後達貝克（Bobby Dalbec）補上二壘安打，阿勞茲（Jonathan Arauz）在此時開砲，一棒掃回3分，將比分扳成4：4。
總計林子偉兩打數敲出一安打，僅在第二局游擊防區有一次生意上門、沒有失誤，接著就在第六局大幅替換陣容時退場；紅襪後防在比賽後半崩盤，第六到九局全數掉分，終場以5：12大敗。
林子偉過往春訓成績不俗，2017和2019年熱身賽打擊率都破三成，也連續三年都在大聯盟例行賽留下出賽紀錄；今年林子偉已無下放選擇權，若紅襪開季名單未納入他，必須先通過指定讓渡程序，也讓林子偉本季從大聯盟起步的機率大增，他也持續為自己儲蓄印象分，前四場出賽繳出九打數敲四安打、打擊率4成44的好手感。
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